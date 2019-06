Se billedserie - Det er først, når vi kommer i 8. klasse, vi må gå uden for skolens område, siger Maria Klitgaard midt i billedet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Elever vil bevare deres bibliotek

Gribskov - 18. juni 2019 kl. 22:52 Af Karl Erik Frederiksen

»Tænk på børnene« og »Bevar vores bibliotek« stod der blandt andet på skiltene, da børn og forældre fra Nordstjerneskolen i Helsinge tirsdag aften demonstrerede foran Gribskov Rådhus for ud for aftenens byrådsmøde, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

- Det er ret dumt, at de nu snakker om at lukke vores bibliotek. De tænker ikke på, at det først, når vi kommer i 8. klasse, at vi må gå uden for skolens område i frikvartererne. De mindre børn kan ikke bare gå biblioteket i skoletiden, hvis de flytter det et andet sted hen, siger Maria Klitgaard fra 8. M på Nordstjerneskolen, mens hun sammen med en gruppe andre elever og forældre fra skolen står på trappen foran Gribskov Rådhus for at gøre politikerne opmærksom på, hvad de mener.

Initiativet til demonstrationen kommer fra børnene i femte klasse samt skolens elevråd, efter at de var blevet orienteret om, at byrådet mandag aften skulle frigive penge til en undersøgelse af, om det er muligt at flytte folkebiblioteket ind i Helsinges gamle tinghus - og i den forbindelse placere kommunale arbejdspladser i den frigjorte plads i Kulturhuset, hvor biblioteket i dag ligger, og hvor det for seks et halvt år siden blev bygget sammen med både Nordstjerneskolen og Gribskov Svømmehal. Oplægget til den undersøgelse, som byrådet samme aften skulle tage stilling til, går ud på at gøre det nuværende bibliotek til arbejdsplads for de i alt 130 ansatte, som i dag har arbejdsplads i det tidligere rådhus på Birkevang i Gilleleje (Gillelejehuset). Halvdelen af dem er en del af Social- og Sundhedscenteret. Den anden halvdel er Center for Børn og Unge, der blandt andet omfatter skoleforvaltning, pladsanvisning, dagpleje, dagtilbud og tandpleje, Ved en rokade for ni år siden blev Børn-. og ungecenteret flyttet til tinghuset i Helsinge, men i 2017 blev det besluttet at de skulle flytte tilbage til Gilleleje for blandt andet gøre plads til Helsinge Frivillicenter i sidebygningerne til tinghuset.

- Jeg ved godt, at de siger, at vi bevarer vores skolebibliotek, men vi bruger jo også folkebiblioteket. Hvis vi for eksempel får en opgave i historie, hvor vi lige skal undersøge et eller andet, går vi ind på folkebiblioteket og finder oplysningerne. Der er også mange børn, som i frikvartererne går ind på biblioteket for at finde et stille sted, hvor de kan sidde og læse, siger Maria.

Demonstrationen blev overværet af både borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og formanden for udvalget Erhverv, Turisme og Oplevelse,Morten Ulrik Jørgensen (Nytgribskov), som har ønsket undersøgelsen.

- For mig handler det om, at vi skal udnytte kommunens ledige kvadratmeter bedst muligt, lød det fra Anders Gerner Frost, og Morten Ulrik Jørgensen gav denne forklaring på overvejelserne:

- Vi vil gerne have biblioteket Helsinge til at blive den dynano og publikumssucces, som biblioteket blev i Gilleleje, da det blev flyttet ind i Kulturhavn Gilleleje. Der er brug for, at den synergi, der kan komme ved at placere et bibliotek midt i byen, også kan sætte gang i bylivet i Helsinge, hvor butikshandlen ikke har det så godt.

Den forklaring erklærer formanden for Nordstjerneskolens bestyrelse Maiken Ellegaard Madsen sig lodret uenig i:

- Det nuværende bibliotek ligger i et miljø med masser af synergi med skolen, svømmehallen samt de oplysningsforbund, foreninger, kunstudstillere og mange andre, som er brugere af Kulturhuset. Hvis man flytter biblioteket ind midt i en by, hvor der ikke sker noget, til et tinghus, hvor der ikke kan være plads til andet end biblioteket, får man ikke nogen synergi. Når publikumssøgningen i Gilleleje er eksploderet, skyldes det jo, at biblioteket er blevet en del af et aktivt kulturhus midt i byen, at der både er biografer, koncerter, kunstudstillinger, læsegrupper og en restaurant.

- Man skulle meget heller tænke på børnene. De børn, der af sig selv finder ud af at læse en bog, lærer meget mere end dem, der bare følger skolegangen, siger Maiken Ellegaard Madsen.

Demonstrationen fortsatte inde i byrådssalen, og da mødet begyndte gentog Maiken Ellegaard Madsen sine synspunkter under den indledende spørgetid. Her ville hun gerne høre om byrådets visioner for henholdsvis skolebiblioteker og folkebiblioteker.

- For kun seks et halvt år siden fik vi dette fantastiske kompleks med et skole- og et folkebibliotek sammen med en svømmehal, en skole og et kulturhus, fordi man dengang havde visioner. Hvad har man af visioner i dag, spurgte hun?

- Vi har masser af visioner lød det fra Morten Ulrik Jørgensen. Vi har fokus på hvor stor betydning bibliotekerne har for kulturen. Vi har set hvor godt det det er gået i Gilleleje. Det er det, vi vil undersøge, om det også kan lade sig gøre i Helsinge, hvor vi har en bymidte, hvor handlen er presset, og hvor kulturen kan blive et vigtigt element for at få mere gang i byen.

Formanden for udvalget Børn, Idræt og Familie Sisse Krølle Willemoes gav det supplerende svar, at skolebibliotekerne skal være resursecentre for børnekultur.

Der var også spørgsmål fra tre elever om samme emne - samt en mor,m der spurgte om byrådet nu har styr på økonomien, når man nu overvejer igen at flytte en gruppe medarbejdere tilbage til Helsinge, hvor de tidligere har haft hjemsted.

Da byrådet nåede frem til punktet »Frigivelse af midler til afdækning - samling af administrationen« var demonstranterne taget hjem. Deres synspunkter havde ikke gjort stort indtryk. Samtlige byrådsmedlemmer - med undtagelse af løsgængeren Bettina Sølver, der undlod at stemme - gik ind for at frigive 500.000 kroner til ekstern rådgivning, som skal afklare om det er muligt at foretage flytningen. Pengene tages fra den pulje på 2,5 millioner kroner, som blev sat af til »sundhedshus og borgerhus«.