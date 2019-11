Se billedserie Her ses gymnasielærer Matilde Rink Jørgensen (tv) med ingeniør Nanna Gudmandsen fra Niras.

Elever tænker grønt: Sådan kan gymnasiet klimarenoveres

Gribskov - 18. november 2019 kl. 10:19 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan gør man sin skole mere bæredygtig efter FN's 17 verdensmål? Man kan blandt andet bruge overskudsmad fra kantinen til at bespise sultne elever i lektiecaféen.

Og man kan sætte lydisolerende paneler op, der samtidig oplyser om at smide sin pant det rigtige sted hen. Det er i hvert fald et par af de konkrete forslag fra 3.g-elever i faget naturgeografi på Gribskov Gymnasium. Idéerne er udtænkt i forbindelse med et projekt, hvor skolen har samarbejdet med netop den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras. Her fik de til opgave at renovere Gribskov Gymnasium efter FN's 17 verdensmål.

- Vi har kun én kasse til pant på skolen, og mange gider ikke gå så langt med deres pant. Så vi fik en idé om at lave lydisolering i form af akustikbilleder, hvor vi vil vise et billede af jorden og teksten » Hjælp din klode med at holde vejret - pant din flaske«. Vi har tænkt det lokalt, men også i det store billede. Også andre gymnasier kan gøre det samme som os, siger Kirstine Reuter.

Allerede nu har gymnasiet Friluftsrådets grønne flag som bevis for sin indsats for miljøet. Skolen har blandt andet sat solceller på taget og lavet vandbesparende tiltag. En anden gruppe fik derfor den idé, at man kunne monitorere, hvor meget energi, skolen selv kan producere, og hvor stor en del af gymnasiets energibehov, solcellerne kan dække. Eleverne har blandt andet udtænkt grafer, man kan aflæse.

- Vi fik en idé til at udvikle en software, som kunne vise, hvor meget energi, skolen selv producerer. Det kan både bruges i undervisningen og som oplysning, siger Marc Løvên.

- Niras var interesseret og spurgte meget ind til den idé, lyder det fra eleverne.

Alle eleverne kalder det et spændende projekt.

- Jeg går på innovationslinjen, og det er spændende at komme med idéer og udvikle dem gennem de forskellige faser. Det er en god udfordring, vi har fået, for bæredygtighed er oppe i tiden politisk, siger Kirstine Reuter.

- Det er også spændende at komme ud i den virkelige verden og se, hvad de laver, siger Maria Bech-Jensen.

Inspirerende forslag Både deres lærer og en ingeniør fra Niras kalder de forskellige idéer for nogle jordnære forslag, som godt kunne føres ud i livet.

- Der er flere grunde til, at vi gerne vil samarbejde med gymnasieelever. Unge mennesker er ikke begrænset af flere års erfaring, så de tænker mere ud af boksen, og det kan være en øjenåbner for potentialer, vi ikke ellers finder på. Desuden arbejder vi i Niras ambitiøs med FN's 17 verdensmål, så det er fedt at se, at de unge engagerer sig i det. Det er den unge generation, som kan drive forandringerne, da det jo er deres generation, som skal leve med konsekvenserne. Og så vil vi gerne sørge for at vise, hvad man kan, når man er ingeniør, så det inspirerer flere til at vælge faget, siger Nanna Gudmandsen, der er ingeniør hos Niras.

Løsningerne bliver også udstillet i Niras' innovationsrum, så det kan inspirere medarbejderne.

- Der var imponerende løsninger og forslag, og en fin variation i de forskellige idéer. Eleverne havde fundet ud af, at skolen i forvejen laver en del større energitiltag, så deres idéer var i mindre skala, men også nogle, der kan implementeres hurtigt, og noget helt konkret, som sagtens kan inspirere os. De havde stort fokus på genbrug, og det er også noget, vores medarbejdere helt personligt kan få inspiration af, siger Nanna Gudmandsen.

Taget alvorligt Gymnasielærer Matilde Rink Jørgensen kontaktede selv virksomheden med henblik på at vise eleverne, hvordan der arbejdes ude i virkeligheden. Idéerne fik de lov at fremlægge for hos Niras i Allerød, der tog projektet meget seriøst.

- Eleverne følte sig taget alvorligt og stod og strålede ved fremlæggelsen. De fik en oplevelse af, at vi beskæftiger os med nogle ting, der foregår ude i virkeligheden, og at der er nogen, der har brug for deres kompetencer. Det er ikke bare et skoleprojekt, siger Matilde Rink Jørgensen.

Det er planen, at idéerne også skal fremlægges for gymnasiets ledelse, så skolen måske kan blive inspireret til at gøre mere for bæredygtigheden.