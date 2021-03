Elever sendt hjem: Smittetilfælde på skole

Et barn fra 6. årgang på Gribskolen er testet positiv med Covid-19, oplyser Gribskov Kommune på hjemmesiden. Her fremgår det også, at alle nære kontakter er hjemsendt og informeret om isolation frem til svar på anden negative test. Eleverne forventes tilbage i skole efter påskeferien.