Elever lærte om håndværker-virkeligheden

- Mange af eleverne har udtrykt stor forundring over, hvor meget det kræver at lave så simpel en konstruktion, som det er at fremstille et bord-bænkesæt - det kræver meget beregning og præcisionsarbejde. Hvis du laver en dårlig aflevering i skolen, får du måske et 4- eller 7-tal, hvorimod hvis du på en byggeplads måler forkert, så er der fejl i konstruktionen - her skal du have 12 hver gang, ellers kan du ikke sælge dit produkt til kunden, siger Jesper Trap, der er projektleder på det mobile træværksted.