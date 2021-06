Se billedserie Chelsea Nolssøe og Liva Melhede fra Gilbjergskolen i Blistrup deltog i prisoverrækkelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Elever har sikret hæder til Gribskov: Vi er vanvittigt stolte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever har sikret hæder til Gribskov: Vi er vanvittigt stolte

Gribskov - 03. juni 2021 kl. 15:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et aktivt fælleselevråd, der engagerer sig i ungemiljøet og sætter fokus på psykiske sygdomme. Det er begrundelsen for, at Gribskov Kommune netop har modtaget prisen som Elevvenlig Kommune 2021.

Prisen bliver uddelt af organisationen Danske Skoleelever, og det skete i år til Danske Skoleelevers generalforsamling i Århus. Her var Gribskov Kommune repræsenteret af to medlemmer af Gribskov Kommunes fælleselevråd, Liva Melhede og Chelsea Nolssøe fra 6. klasse på Gilbjergskolens afd. Blistrup.

Danske Skoleelever begrunder kåringen af Gribskov med, at fælleselevrådet i kommunen har været kreativt og nytænkende i kommunikationen til andre elever og unge i kommunen i form af for eksempel videoreferater. De har haft et stort engagement i ungemiljøet i kommunen og et stort fokus på psykiske sygdomme, hvor de arbejdede med at sprede ordet om, at det er okay.

Formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V), roser også fælleselevrådet.

- Vi er vanvittigt stolte af de unge i fælleselevrådet. De har gjort et stort og meget vigtigt stykke arbejde i en meget svær tid. Det er lykkes fælleselevrådet at sætte fokus på og skabe åbenhed om unge med diagnoser, og hvordan de unge håndterer det, så de skaber relationer og er med i fællesskabet. Det er en gave for en kommune at have så engagerede og dygtige unge til at tage den slags initiativer og gøre hverdagen bedre for andre unge, siger formanden, der fulgte med i kåringen virtuelt.

Hun peger også på, at kommunen gennem flere år har arbejdet på at give skoleelever medindflydelse og en opdragelse i demokrati.

- Vi har vores børne og ungehøringer, vi har fælleselevråd, og så har vi børnebyrådsmøder. Derudover har vi besluttet fra politisk side, at Fælleselevrådet kan få en sag på en politisk dagsorden. Det er vi vist nok den eneste kommune i landet, der giver mulighed for, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Hun peger på, at mange af initiativerne sker i samarbejde med Gribskov Ungdomsskole, som får mange af tingene til at ske og organiserer samarbejdet mellem de forskellige skolers elevråd i fælleselevrådet.