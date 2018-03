Se billedserie Der var fokus på etik og billeddeling på nettet, da den årlige børne- og ungehøring fandt sted i Gribskov Kultursal tirsdag. Det er Lasse Svensson yderst til venstre, og Nicoline Sørensen yderst til højre. Foto: Allan Nørregaard

Elever fik fokus på online-billeddeling

Verden bliver mere og mere digitaliseret, og nutidens børn og unge mennesker er konstant til stede på deres smartphone og på sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram.

De seneste par år har der samtidig været sager med unge, der har delt billeder af andre uden deres vidende og mod deres vilje. Og det var netop blandt temaerne, da cirka 250 elever fra tredje til niende klasse fra kommunens folkeskoler var samlet til den årlige børne- og ungehøring i Gribskov Kultursal tirsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var fælleselevrådene, der traditionen tro havde arrangeret dagen, som først satte fokus på elevdemokrati og medbestemmelse.

Efterfølgende blev emnet billeddeling endevendt. Først holdt to unge fra det frivllige rådgivningscenter for unge, Headspace, oplæg om de følger det kan få for både ofre og gerningsmænd, mens der også blev sat fokus på de lovmæssige omstændigheder.

- Det tager udgangspunkt i verserende sager. Det vedrører jo utrolig mange. Alle har hørt om tilfælde, hvor nogen har fået delt et billede, og der er jo også nogen, der har det helt tæt på. Derfor har vi også haft hele lovgivningen inde over, så det bliver helt klart, hvad man må og ikke må, fortæller Jette Kristensen, der er daglig leder af Gribskov Ungdomsskole og koordinator for fælleselevrådene.

Elever helt ned til tredje klasse deltog, men det er i højeste grad også relevant for dem, mener Jette Kristensen.

- Mange af de små er også berørte af det på den eller anden måde, og de bliver jo også store engang. Vi må indse, at hverdagen ser meget anderledes ud, så for os handler det om at informere om, hvordan man forholder sig til det på den rette måde. Nu har jeg lavet det her i fem år, og jeg har aldrig oplevet så stor koncentration, siger hun.

Vigtigt for eleverne Eleverne er klar over, at billeddeling kan have fatale konsekvenser for både offer og modparten, men hvor fatale stod først for alvor klart tirsdag for to af de deltagende elever.

- Konsekvenserne er meget store. Det er meget svært at få job, og hvis man gjorde det, ville man ikke kunne arbejde med børn igen, lyder det fra Lasse Svensson, der går i 9. klasse på Bjørnehøjskolen, med henvisning til den verserende børnepornosag.

Og Nicoline Sørensen fra 9. klasse på Alme Skole er enig.

- Vi lever i en meget digitaliseret verden, så det er vigtigt at forstå reglerne for, hvad man må, og hvad man ikke må, siger Nicoline Sørensen, der mener, at respekt for hinanden er altafgørende.

Formand for børne- og familieudvalget Sisse Krøll Willemoes (Nytgribskov) var også tilstede ved årets børne- og ungehøring, og også hun understreger vigtigheden af at belyse emnet yderligere.

- Det fylder utrolig meget i børnenes hverdag. Der er mange gode ting ved en digital hverdag, men der er også mange ting, der er svære, og det er vigtigt, at de lærer at navigere i det, siger udvalgsformanden.

Også hun mener, at det er relevant for tredjeklasserne.

- Det synes jeg bestemt. Der er godt nok ikke særlig mange af dem, der er på Facebook og så videre, men de har næsten alle sammen smartphones og tager billeder alle steder. De kan jo sende billeder frem og tilbage på sms, så derfor er det vigtigt, at de også bliver bevidste om det her, siger hun.

Dagen sluttede af med en quiz om dagens emne, hvor der var biografbilletter på højkant til vinderen, før rapperen Per Vers lukkede af som dagens hemmelige gæst.

Han skulle lave improviseret rap udfra elevernes stikord omhandlende dagens emne og fremførte et par af sine sange- blandt andet nummeret »Tæt På«, der handler om netop sociale medier.