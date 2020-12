Britt Lyndgaard fra Gribskov Familievenner kunne aflevere 24 gaver til et barn, der ellers ikke havde fået en pakkekalender.

Elever droppede pakker til sig selv: Gav juleglæden videre

Gribskov - 18. december 2020

Da 5.C på Bjørnehøjskolen i november skulle lægge en plan for julemåneden, besluttede de sig for at tænke i andre baner end de traditionelle. Det fortæller Marianne Fransen, matematik- og klasselærer.

- Det begyndte med, at vi gerne ville lave noget anderledes i stedet for at have nissevenner eller pakkekalender, som vi plejer. Så talte vi om, at der er nogen, som ikke har så meget at gøre godt med i julen, og at de børn, vi har i klassen, er heldigt stillet. Så fandt vi på den idé, at alle skulle tage noget legetøj med, som de måske ellers ville have smidt ud eller solgt. Det ville vi så pakke ind og give til et barn, der ikke har så meget. Børnene var helt med på den og havde straks mange idéer til, hvad de ville have med. Vi fik beskeder fra forældre, som spurgte, om det var ok, hvis de tog fem-seks ting med, fortæller Marianne Fransen, som satte initiativet i gang sammen med klassens anden lærer, Rikke Brendstrup.

I løbet af november samlede børnene de forskellige ting sammen i klassen.

- De gik og kiggede på tingene og glædede sig til at pakke dem ind og aflevere dem. Da vi så havde en klippe-klistre-dag, pakkede vi gaverne ind, fortæller Marianne Fransen, der kontaktede frivilligcenteret for at spørge, om de kendte nogen, der kunne have glæde af en pakkekalender.

Her blev Marianne Fransen sat i kontakt med Gribskov Familievenner, der arbejder for at støtte børnefamilier, der har brug for hjælp. Foreningen fandt frem til en familie, der fik stor glæde af pakkekalenderen.

- Eleverne strålede over at have givet en kalender til denne dreng. Det er helt klart noget, vi gerne vil gøre igen. Jeg er også blevet kontaktet af en forælder, som har spurgt, om det ikke er noget, vi kan gøre i en anden klasse også, fortæller hun og peger på, at det er en god læring for eleverne, at det er vigtigt at tænke på hinanden.

- Vi vil gerne sprede budskabet om at gøre noget godt for andre. At få fokus væk fra sig selv og gøre noget godt for andre - så gør andre også noget godt for dig, siger hun.

I julens ånd Koordinator for Gribskov Familievenner, Britt Lyndgaard, er begejstret over initiativet.

- Familien blev også utrolig rørt. Moren havde troet, det kun var én gave, så da jeg kom med 24 styks, var hun helt rørt, siger hun.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man i skoler og familier har en dialog om, at ikke alle børn har de samme vilkår, og der er børn, for hvem julegaver, pakkekalender og en tur i Tivoli ikke er noget helt naturligt og let tilgængeligt. Der findes fattige familier, og familier, der af forskellige årsager er dårligt stillede og på offentlig forsørgelse, siger Britt Lyndgaard.

Hun peger på, at det er et oplagt tema at tage op i skolen - ikke mindst i lyset af corona, hvor nogen er hårdt ramt af krisen.

- Og så synes jeg det er godt, man får tænkt i nogle andre værdier, såsom at glæde andre. At vi deler ud af vores overskud er helt i julens ånd, siger hun.