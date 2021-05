Se billedserie Eleverne står her klar til at slå vertikale streger. Foto: Lucas Andersen.

Elever bidrager til verdenskendt kunstners værk

Gribskov - 29. maj 2021 kl. 10:40 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Det her bliver en del af en verdenskendt kunstners værk.

Kristine Nørgaard Andersen, daglig leder på Munkeruphus, fortæller 5.x fra Gilbjergskolen, hvad de står over for at blive en del af.

De er i udeskole i Munkerup Park ved siden af Munkeruphus, og denne dag skal de altså give deres bidrag til det internationale kunstværk Breathe with Me, der er skabt af kunstneren Jeppe Hein og ART 2030.

Projektet havde sin begyndelse i FN's hovedkvarter i New York under generalforsamling og klimatopmøde på stedet, hvor både statsledere, klimaaktivister og børn og unge malede deres åndedræt i form af et blåt, vertikalt penselsstrøg for hver udånding. Siden har det turneret verden rundt og er denne onsdag endt hos 5.X.

Inden de skal male deres egne vertikale streger, øver de sig i at trække vejret sammen med underviserne fra Munkeruphus. Også skoleleder Anja Helmbæk Horst og billedkunstlærer Christina Helvad er med.

Koncentration - Det kræver dyb koncentration, når vi skal trække vejret sammen med Jeppe Hein, siger Kristine Nørgaard Andersen og instruerer eleverne i at trække vejret ind og samtidig løfte penslen i vejret, og så male en streg nedad, når de puster ud igen.

- Vi strækker Jeppes pensel op mod himlen! Og ånder ud! lyder det, mens eleverne tegner deres streger på samme tid på en konstruktion bygget til lejligheden.

- Så! Nu kan man se, vi har trukket vejret sammen, konstaterer kunst- og naturformidler Anders Hofmeister efterfølgende, da han kigger på værket med de blå vertikale streger.

- Nu er det også jeres værk, så tag gerne jeres familier med herhen. Og hvis nogen synes, det er sjovt at tegne noget andet ovenpå, så sig endelig nej, det skal de ikke, siger Kristine Nørgaard Andersen og opfordrer eleverne til at lægge billeder af værket på deres instagram med de rette hashtags.

God oplevelse Eleverne giver udtryk for, at det har været en god oplevelse. Mange af dem har også været på Munkeruphus sidste år, hvor udstillingsstedet for første gang begyndte at bruge udearealerne til udeskole.

Skoleleder Anja Helmbæk Horst vurderer, at eleverne tager en masse erfaringer med sig fra forløbet.

- De finder ud af, at der findes dette kultursted lige rundt om hjørnet. Og så er det en anden måde at få læring på. Det giver også noget disciplin og ansvar at være med til et kunstværk på den her måde, siger hun.

Billedkunstlærer Christina Helvad mener også, at eleverne på den måde bliver klogere på samtidskunst og hvad Munkeruphus har at byde på.

Og for Munkeruphus handler det om at vise, at kunst og natur går hånd i hånd.

- Vi bruger kunsten til at hive naturen ned på et niveau, hvor man forstår den - og omvendt med naturen i forhold til kunsten. Æstestikken er lige så meget i naturen som i kunsten, og natur, kunst og læring er vores fokus i det her, siger Kristine Nørgaard Andersen.

Gribskolen, Gilbjergskolen, Alme Skole og Søborg Privatskole deltager også i Breathe With Me-projektet, og værkerne kan opleves i Munkerup Park ved siden af Munkeruphus hele sommeren frem til 12. september.

Som betalende gæst bliver man også inviteret til at være en del af projektet hver søndag klokken 15.00 fra 27. juni og frem.