En gymnasieklasse på Gribskov Gymnasium nåede kun at være i skole i kort tid, før klassen blev sendt hjem som følge af en positiv coronatest. Foto: Allan Nørregaard.

Elev smittet: Gymnasieklasse sendt hjem

Eleverne i en 3.g klasse på Gribskov Gymnasium nåede at være tilbage i skole i tre dage, så blev hele klassen sendt hjem igen. Det skyldes, at en elev testede positiv, oplyser rektor Kristoffer Høy Sidenius. Det var i en pcr-test, eleven blev testet positiv og altså ikke i den lyntest, som eleverne bliver tilbudt at foretage på sig selv i skoletiden.