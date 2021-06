Sabine Slavensky Lund har bevaret troen på, at det har betydning at gøre en indsats i elevrådet - trods hjemsendelser og restriktioner. Foto: Gribskov Kommune.

Elev hædres for at styrke fællesskabet under corona

Gribskov - 25. juni 2021 kl. 12:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Næsten halvandet år med nedlukning og anderledes undervisning har trukket store veksler på skolelever - også i Gribskov Kommune. Men flere elever har arbejdet for at styrke fællesskabet, så hverdagen blev bedre. En af dem er Simone Slavensky Lund fra Sankt Helene Skole.

Derfor blev hun torsdag aften under byrådsmødet belønnet med demokratiprisen på folkeskoleområdet 2021. Demokratiprisen på folkeskoleområdet kan uddeles til en elev, en klasse eller en gruppe af elever i Gribskov Kommunes folkeskoler eller på ungdomsskolen, der har ydet en helt særlig aktiv indsats for at øve indflydelse på børn og unges forhold i Gribskov Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Prisen består af et kontant beløb på 2.500 kroner, som Simone Slavensky Lund fik overrakt i går sammen med et diplom.

- Det er så fortjent, at Simone vinder prisen. Hun har gjort et virkelig vigtigt stykke arbejde i en svær tid for mange elever. Trods hjemsendelse og restriktioner har hun bevaret troen på, at arbejdet i elevrådet har stor betydning. Hun har arbejdet for fællesskabet og for at fastholde sammenhængskraften og trygheden for alle på Sankt Helene Skole - stort tillykke til Simone, siger formanden på vegne af udvalget.

Det er den lokale skoleleder, der har ansvaret for at indstille en kandidat eller skoleklasse fra den pågældende skole. Ledelsen på Gribskov Ungdomsskole kan også indstille børn og unge. Der er i år kommet syv indstillinger til prisen.