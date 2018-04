Se billedserie - Margit kan hele grammatikbogen udenad, lyder det fra Natasja Skøtt på Gribskov Gymnasium, der netop har indstillet sin engelsklærer til Politikens Undervisningspris. Foto: Anna Egeris Karstoft

Elev: - Jeg har virkelig rykket mig med Margit

Gribskov - 24. april 2018 kl. 18:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natasja Skøtt læste for nylig nogle af sine gamle non-fiction-opgaver igennem, hun skrev for to år siden, da hun gik i 1g på Gribskov Gymnasium.

- Jeg forstår slet ikke, hvordan du kunne holde ud at læse dem, siger hun henvendt til sin engelsklærer igennem tre år, Margit Nielsen, som hun netop har indstillet til Politikens årlige undervisningspris.

- Margit er en virkelig dedikeret og engageret lærer. Jeg har talt med mange af de andre i klassen om, at vi virkelig har rykket os, og at Margit klart fortjener at blive nomineret, siger Natasja Skøtt, der ved en tilfældighed kom ind på Politikens link og med det samme lavede en spontan nominering af sin lærer.

Natasja Skøtt, der går i 3v på Gribskov Gymnasium, er imponeret over, hvordan hendes engelsklærer kan grammatikbogen udenad, hvordan hun altid kommer en halv time, inden undervisningen går i gang og giver sine elever sin personlige e-mail-adresse, som hun oven i købet er tilgængelig på indenfor to minutter.

Motiveret af fremskridt Margit Nielsen, der både underviser i dansk og engelsk på Gribskov Gymnasium, er lidt overrasket over nomineringen. Men at den lige kommer fra en elev i 3v kommer ikke bag på hende.

- Denne her klasse er lidt særlig. Det er en super god klasse. Det er også nemmere at undervise, når man får en god respons, siger Margit Nielsen, der bliver motiveret af at opleve, at eleverne gør fremskridt.

- Jeg kan godt lide at se, at jeg rykker nogle. Og så synes jeg, det er sjovt at tilrettelægge undervisningen, så de begejstres, siger engelsklæreren, der bruger mange forskellige metoder til at forberede sine elever på den mundtlige prøve til studentereksamen.

For eksempel har hun taget sine elever med til den årlige konkurrence »Public Speaking Competition«, hvor elever skal holde en tale ud fra et oplæg, de har skrevet, ligesom hun i april måned tog nogle af sine elever med til »Debate« på Espergærde Gymnasium, hvor de dystede mod andre gymnasieelever i for eksempel at debattere, om der skal fedmeskatter på fed mad, og om man lærer noget af sociale medier.

- Jeg lægger vægt på, at de lærer at formulere sig i en længere sammenhæng, både fordi de skal op i mundtlig engelsk, men også fordi de kan bruge det i deres videre liv, forklarer Margit Nielsen, der også synes, det er sjovt at åbne sine elevers øjne for noget, som, de måske ikke selv havde syntes, var spændende.

Ud over Margit Nielsen er også Martin Prag, der underviser i samfundsfag og historie indstillet til Politikens Undervisningspris på Gribskov Gymnasium.