Elev: Aflys eksaminerne i gymnasiet

Gribskov - 01. februar 2021 kl. 14:29 Af Mathias Arnvig Zilberberg, Studerende i 2G ved Gribskov gymnasium Kontakt redaktionen

Kære børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Aflys gymnasiets obligatoriske eksaminer i B- og C-niveau fag for alle argange.

Online undervisningen har igen indtaget alle landets gymnasier og folkeskoler, og ligesom man taler om konsekvenserne af virus, skal man ogsa tale om konsekvenserne af online undervisning. For man far ikke det samme udbytte af online undervisning, som man gør ved undervisning pa landets gymnasier.

Det er faktuelt forkert, at man sagtens kan lære og fa det samme ud af undervisningen. Arbejdsmoralen blandt elever og lærere er faldende, aktivitetsniveauet blandt eleverne er faldende, det faglige niveau er faldende, men stressen er stigende.

Pa baggrund af det, er man nødt til at kigge grundigt pa eksamensperioden, som nærmer sig med hastige skridt.

Mange elever er nervøse for om den meget store mængde af online undervisning har givet det samme output, som de ville kunne forvente af den fysiske undervisning. De er altsa i tvivl om, hvorvidt de har lært nok og er klædt nok pa til at ga op til deres eksaminer. Dette med god grund.

Jeg selv er ikke en haj til matematik, og skal bruge enormt lang tid pa at forsta de opgaver jeg møder pa B-niveau, og hvis ikke min eksamensangst for netop dette fag var høj i forvejen, er den bestemt ikke faldet efter vi er tilbage online - og den bekymring er jeg som sagt ikke alene om.

Derfor er vi nødt til at anerkende, at man ikke far det samme output online, som man gør i skolen. I starten har meget af debatten gaet pa, hvorvidt man kun skulle aflyse B og C eksaminer for landets 3.G'ere, men her er vi nødt til ogsa at se pa de øvrige trin. De nuværende 2.G'ere har bade været sendt hjem med online undervisning sidste ar og i ar. Altsa sammenlagt, nar vi kommer tilbage igen, næsten et halvt skolear.

Her er det ønsketænkning, hvis man tror, man kan gennemføre de planlagte eksaminer pa B- og C-niveau. Det er klart at star man i 3.G, er det afgørende at man stadigvæk bevarer A-niveau fag og SRP, som skal give adgang til videregaende uddannelser m.m.

Her skal det ogsa høre med, at A-niveau fag løber over alle 3 ar, hvorimod C- og B-niveau fag løber over henholdsvis 1 og 2 ar. Derfor pavirker den online undervisning ikke A fag sa voldsomt.

Som et alternativ til forslaget om aflysning af eksaminer vil man opfordre censorerne til at tage højde for den mængde online undervisning eleverne har modtaget. Her sætter man ogsa landets censorerne i en svær situation. For hvordan skal man have online undervisningen in mente, nar man bedømmer en eksamen - en fejl er vel en fejl. Derfor er der altsa ikke et alternativ, der er enten eller.

Aflyser man størstedelen af eksaminerne kan man fortsætte undervisningen et stykke ind i juni, sa man har bedre mulighed for at lære alt det, der forventes af en. Alt sammen fordi læseferien forsvinder for de øvrige klasser. Dette giver ogsa en større ro til landets gymnasieelever og lærere, som i forvejen har det svært under coronakrisen. Man bør derfor altsa ikke tilføje endnu en stressfaktor i form af hvorvidt man skal til eksamen eller ej.

Sa kære børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Dette handler ikke kun om eleverne. Dette omhandler alle brugere af landets gymnasier. Gør dig selv den tjeneste at aflyse eksaminerne, og giv 3.G'erne samme vilkar som sidste ars elever.

Ingen er tjent med at ga op til eksamen i fag man kun har haft i 1 eller 2 ar, og ingen lærere er tjent med at have elever op til eksamen med den mængde online undervisning vi har modtaget og blevet undervist i. Det er ikke fair overfor de kommende studenter, de resterende klasser og lærerne, at de ikke kan fa en afklaring pa, hvordan deres eksamensperiode bliver. Giv os nu den bedst mulige afslutning pa gymnasiet, og den bedste afslutning pa et "almindeligt" skolear. Tak.