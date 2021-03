Der bliver bygget på livet løs i Gribskov - her i Ammendrup syd for Helsinge, hvor der er omkring 250 boliger på vej. Gode netforbindelser kan være med til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen, og nu vil politikerne hjælpe borgere med at søge en statslig bredbåndspulje. Foto: Claus Johansen

Elendig netforbindelse: Nu er der hjælp på vej

Gribskov - 18. marts 2021 kl. 21:01

Hurtigt internet i form af bredbånd gør livet lettere for både borgere og virksomheder i Gribskov Kommune og kan være med til at tiltrække nye. Og nu kommer der hjælp til de mange borgere i Gribskov, som sidder og stønner over langsomme internetforbindelser.

Et borgermøde og en workshop skal nemlig hjælpe de borgere og grupper, som vil søge en statslig bredbåndspulje i år.

Det besluttede politikerne i udvalget 'Udvikling, land og by' tirsdag aften.

- Første skridt på vejen Det glæder det konservative byrådsmedlem Trine Egetved, som i begyndelsen af året fik sagen sat på byrådets dagsorden, hvor et enigt byråd bakkede op om forslaget:

- Jeg er glad for, at jeg fik sagen på dagsordenen, og at resten af byrådet støttede op om det konservative forslag - og jeg er rigtig glad for, at man vil hjælpe de borgere, der skal søge bredbåndspuljer, inden der er ansøgningsfrist. Det her er jo første skridt på vejen, og jeg kunne godt have ønsket mig, at man så på, hvordan kommunen kan lave en plan for at rulle det ud sammen med forsyningsselskaberne. Det må vi arbejde videre med i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Bredbåndspuljen administreres af Energistyrelsen, og der er i alt 100 millioner kroner til rådighed i år.

- Der ligger rigtig mange gode puljemidler og venter på at blive søgt, men processen kan være lidt uoverskuelig. Derfor har vi valgt, at vi gerne vil hjælpe borgerne, så det bliver lettere for dem at ansøge. Vi vil blandt andet samle erfaringer fra sidste års ansøgere af puljen, som havde ret stor succes. Faktisk var vi den kommune i landet, der fik flest puljemidler, så vi har nogle borgere rundt omkring, der er dygtige til at skrive ansøgninger. Dem skal vi lære af, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) på vegne af udvalget.

Flere initiativer på vej Der er derfor flere lokale initiativer på vej, forklarer udvalgsformanden:

- Vi regner med at afholde et informationsmøde for hele Nordsjælland her i Gribskov Kommune i juni i samarbejde med Energistyrelsen. Derudover planlægger vi at holde ét borgermøde selv, og vi vil desuden gerne deltage på borgernes møder og bidrage med sparring, siger formanden.

Pernille Søndergaard har tidligere understreget, at der også er behov for, at Folketinget træder til:

- Det her forslag vil ikke løse problemerne for alle borgere i Gribskov. Det kræver altså, at vi får en forsyningslov, så det bliver muligt at komme ud til alle borgere med bredbånd, sagde Pernille Søndergaard.

Ansøgningsfristen for at søge bredbåndsmidler er ikke meldt ud endnu af Energistyrelsen, men vil ligge i andet halvår i 2021. CJ

