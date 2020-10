"Sådanne trafikulykker kan være meget komplekse, og da cyklisten i det her tilfælde er kommet meget slemt til skade, vil vi gerne være sikre på, at vi er bekendte med så mange detaljer fra hændelsesforløbet som muligt," lyder det fra politikomissær ved Nordsjællands Politi Christian Marcussen.

El-cyklist i kritisk tilstand: Nu efterlyser politiet vidner

- Der er tale om en meget alvorlig færdselsulykke og for at fastslå det præcise hændelsesforløb vil vi gerne i kontakt med borgere, som har været vidner til uheldet. Vi har selvfølgelig talt med føreren af varebilen, men det har ikke været muligt at afhøre el-cyklisten, da han fortsat er i kritisk tilstand, udtaler politikommissær Christian Marcussen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Sådanne trafikulykker kan være meget komplekse, og da cyklisten i det her tilfælde er kommet meget slemt til skade, vil vi gerne være sikre på, at vi er bekendte med så mange detaljer fra hændelsesforløbet som muligt. Det er vigtigt for vores videre efterforskning, herunder blandt andet for at kunne belyse skyldsspørgsmålet, lyder det fra Christian Marcussen.