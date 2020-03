Pernille Søndergaard og resten af udvalget Udvikling, By og Land har besluttet at give en ekstra affaldssæk til borgerne under coronakrisen. Foto: Allan Nørregaard

Ekstra sæk til skrald under coronakrisen

Udvalget Udvikling, By og Land har besluttet at etablere en midlertidig ordning, hvor borgere kan sætte en ekstra sæk med restaffald ud, når de får tømt spanden med restaffald. Ordningen kører indtil videre i uge 14 og 15. Beslutningen bunder i, at mange i øjeblikket går hjemme og derfor har mere affald, end normalt.

Ordningen gælder for alle.

Hvis man har ekstra restaffald, som man gerne vil af med, skal det lægges i ens klar sæk af kraftig kvalitet og stilles ved siden af skraldespanden. Så tager skraldemanden den med, næste gang han kommer og tømmer restaffald. Skraldemanden tager kun én ekstra sæk med per husstand, og det er vigtigt, at man kun fylder sækken med restaffald og ikke bruger den til ting, man ellers ville have kørt til genbrugsstationen. Skraldemændenes kapacitet er nemlig begrænset, lyder det fra kommunen.