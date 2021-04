En pulje til løft af folkeskolen skal bruges på elever i de almene klasser, har byrådet vedtaget tirsdag. Foto: Thomas Olsen

Ekstra millioner går til trivsel i folkeskolen

Gribskov - 08. april 2021 kl. 07:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En pulje på 2,3 millioner kroner fra staten skal nu give folkeskolerne i Gribskov et løft. Det har byrådet nikket til tirsdag aften. Her skal pengene fordeles efter elevtallet i det almene område med fokus på trivsel. Og det er der i den grad brug for efter den lange nedlukning, lød det fra børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V), da sagen blev fremlagt på byrådsmødet tirsdag aften.

- Vi er optaget af trivsel i udvalget, og vi ser flere elever i mistrivsel eller begyndende mistrivsel efter nedlukningen. Så vi håber, det kan hjælpe lidt på det område. Men Rom blev ikke bygget på én dag, og 2,3 millioner kroner svarer til fire årsværk, sagde udvalgsformanden.

Hun fortalte også, at et enigt udvalg havde valgt at se bort fra administrationens indstilling i sagen som var at fordele midlerne efter elevtallet på specialundervisningsområdet set i lyset af, at skolerne er i gang med en stor opgave i forhold til en ny SP-taskforce.

Men Natasha Stenbo Enetoft siger uddybende til Frederiksborg Amts Avis, at almenområdet er i en situation, hvor »citronen er presset lidt,« og at skolerne nu selv må vurdere, hvordan de mener, pengene bruges bedst til støtte for trivslen.

- Der er ikke noget galt i at give penge til specialområdet, men det er en pulje til løft af folkeskoleområdet, som består af en større andel af almenelever. Det er min forventning, at trivslen har brug for et boost set i lyset af corona, og derfor er det oplagt, at de enkelte skoler får lov at bestemme, hvad der er trivsel for dem. Er det så at lave indsatser på det ene eller andet område, det må skolerne selv bestemme, siger hun.

Herefter tog Allan Nielsen (S) ordet og glædede sig over, at der er penge på vej til almenområdet.

Bedre inklusion - Når vi har givet penge til almenområdet, ser jeg det som en start til, hvad vi gerne vil kigge mere på. Ambitionen er, at vores ressourcetildeling skal forhøjes og være på niveau med landsgennemsnittet, for når vi fordeler ressourcer til almenområdet, bliver vi også bedre til at arbejde med inklusion og elever med særlige udfordringer i almene klasser, sagde Allan Nielsen.

- Vi løser det ikke fuldt ud med de par millioner, men det er et kærkomment beløb fra regeringen - og så er det penge, som bliver lagt ovenpå vores ramme, sagde Allan Nielsen.

Også Trine Egetved (K) var tilfreds med beslutningen om at tilføre midlerne til almenområdet, så man i sidste ende undgår et merforbrug på specialundervisningsområdet.

- Jeg bliver så glad, når jeg hører Allans tale. Det tyder på, at vi sammen med Socialdemokratiet kan gå til budgetforhandlinger på at få flere penge til folkeskolernes almenområde. Så jeg er glad for, at midlerne fordeles til det almene område. Vi har været underlagt store reduktioner i budgetterne på grund af det store merforbrug på blandt andet specialundervisningsområdet, så midlerne kan give et løft til trivsel blandt eleverne, sagde Trine Egetved.

Også Morten Klitgaard (Nytgribskov) stemte i:

- Jeg tror generelt at alle i byrådet ønsker at løfte almenområdet, vi har så bare et serviceloft, vi skal tage hensyn til. Så vi ønsker også at give disse midler til almenområdet, sagde han.