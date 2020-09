Ekstra forestilling på Græsted Kro

Sketch-showet »Et plaster på såret« spiller videre med de tre sidste shows på Græsted Kro - og overholder alle corona-restriktioner, oplyser krofatter René Richardt. Starttidspunktet for showet er dog rykket en time frem med spisning klokken 17.00 og forestilling klokken 19.00. Det skyldes et påbud om at lukke klokken 22.00, lyder det. Der er stadig få billetter tilbage til ekstraforestillingen i aften den 24. september, mens der meldes om alt udsolgt den 25. og 26. september. Første akt står på et sketch-show, mens anden akt er et musikalsk show med parodier og komik. John Batz og René Richardt står på scenen sammen med Late Night Orchestra.