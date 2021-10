Eksborgmester: - Det ligner bestillingsarbejde

Se billedserie Eksborgmester og skibsmægler Jan Ferdinandsen kritiserer en video på Gribskov Kommunes Facebook-side. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Gribskov - 11. oktober 2021 kl. 04:05 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Fra 2009 til 2013 var han konservativ borgmester i Gribskov Kommune, og samlet set har han haft sæde i kommunalbestyrelserne i Græsted/Gilleleje og Gribskov Kommuner i mere end 30 år.

I dag har han trukket sig fra aktiv politik, men følger stadig med på sidelinjen. I stilhed. Men nu gør Jan Ferdinandsen en undtagelse. Anledningen er en video, der onsdag blev lagt op på Gribskov Kommunes side på Facebook.

I videoen fortæller Niels Tørsløv, kommunens direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse, om de bygge- og anlægsprojekter, kommunen har udført over de seneste år. Troldebakkerne, Græsted-Gilleleje-vejen, sygehusgrunden i Esbønderup, Gilbjergskolen i Gilleleje og meget mere.

Videoen er faldet den 78-årige eksborgmester så meget for brystet, at han nu forlænger en redegørelse for, hvem der står bag.

- Når man fem uger før et valg pludselig udsender sådan en populistisk, ja, det mener jeg, tilkendegivelse fra chefen i afdelingen, så bærer det præg af bestillingsarbejde, siger Jan Ferdinandsen og fortsætter:

- Det går ikke

- Normalt deltager jeg ikke i politik længere, men det her, det går ikke. Jeg vil ikke blande mig i, hvilken politik kandidaterne fremfører, men her er embedsværftet simpelthen for tæt på, siger Jan Ferdinansen.

Han siger, at han nu forlanger en redegørelse fra kommunaldirektøren for, hvem der har "bestilt" videoen.

- Er det en byråds-, udvalgs-, borgmester- eller administrationsbeslutning? Vi må vide, hvor beslutningen ligger, siger Ferdinandsen.

Man kan også vende den om og spørge, om det er ikke en ret alvorlig anklage mod embedsværket fra din side fem uger inden et valg?

- Det er ikke en alvorlig anklage, det er en konstatering. Hvis embedsværket havde ment, de skulle ud med noget, så skulle det have været lang tid før et valg. Det er helt utilstedeligt. Man gør ikke sådan noget. Jeg taler af erfaring, jeg har ikke set sådan noget før, og jeg har været med i 10 perioder. Det går ikke, siger Jan Ferdinandsen.

Et glansbillede af kommunen Også blandt andre Venstres kandidat Eskild Beiter og Dansk Folkeparti-kandidaten Anja Schlie kritiserer på Facebook videoen.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har også set videoen igennem.

Han siger, at videoen ikke adskiller sig fra, hvad mange andre kommuner lægger på nettet i tekst og video.

- Det er positive historier i én lang strøm, og ikke den enkelte historie, som er det demokratiske problem. Det er helheden, som giver et glansbillede af kommunen. Det er formentlig især til borgmestrenes fordel, siger Roger Buch.

I det konkrete tilfælde mener han dog ikke, at Niels Tørsløv rammer uden for skiven:

- Embedsmanden er her flink til at give hele kommunalbestyrelsen æren for alle de positive projekter, siger Roger Buch.

Undervejs et stykke tid Amtsavisen havde gerne spurgt kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen, hvordan hun forholder sig til anklagerne fra eksborgmesteren om politisk bestillingsarbejde.

Avisen har stillet følgende spørgsmål:

1) Er kommunaldirektøren enig med Jan Ferdinandsen i, at administrationen her blander sig i valgkampen? Og hvorfor (ikke)?

2) Synes kommunaldirektøren, at timingen er uheldig i forhold til valget?

3) Hvis nej til begge - hvad tænker kommunaldirektøren så om eksborgmesterens anklage mod administrationen?

4) Hvem har "bestilt" videoen?

Kommunikationsafdelingen i Gribskov Kommune henviser i stedet til et Facebook-svar fra kommunaldirektøren:

"Det er på ingen måde intentionen at blande os i den demokratiske proces. Jeg beklager, at du oplever det sådan. Videoen har været undervejs et stykke tid og er et informativt svar på de mange henvendelser, vi har fået gennem lang tid, om hvad der sker rundt omkring i kommunen i takt med at maskinerne fremstår i landskabet. Aktiviteter som er resultater af byrådets beslutninger," skriver Sascha Volmer Sørensen.

Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) oplyser, at byrådet i enighed har besluttet, at "vi har den samme ramme om kommunikation frem mod valget, som vi havde ved sidste i 2017".

Her blev det på et økonomiudvalgsmøde i oktober 2017 besluttet, at "pressemeddelelser skal have fokus på de beslutninger der bliver truffet af udvalgene og/eller byrådet samt at pressemeddelelserne udsendes med udvalg/byråd som afsender og uden citater".