Eks-forstander anmeldt for at ydmyge barn på kostskole

Gribskov - 05. december 2020 kl. 04:10 Af Jeppe Helkov og Claus Johansen Kontakt redaktionen

Politiet har nu modtaget to nye anmeldelser mod den forhenværende forstander på den skandaleramte Havregården Kostskole i Smidstrup, Morten Ulrik Jørgensen. Den ene kommer fra Socialtilsyn Hovedstaden, der ifølge en aktindsigt har kendskab til, at et barn i underbukser er blevet ført op foran de andre elever og ydmyget offentligt.

- Det er vores vurdering, at der kan være tale om en handling, der udover at være i strid med principperne i lov om voksenansvar også kan være en overtrædelse af straffelovens § 213, lyder det i tilsynets anmeldelse.

Kristina Vang Jensen, konstitueret tilsynschef hos Socialtilsyn Hovedstaden, er rystet over sagen.

- Det er fuldstændig utidigt og meget alvorligt. Sådan opfører man sig ikke i 2020. Det er nogle helt forældede metoder i varetagelsen af de her børns omsorg. Det er fuldstændig misforstået, siger hun.

Morten Ulrik Jørgensen afviser anklagerne.

- Det har jeg aldrig hørt om. Men jeg vil ikke udtale mig om det, før jeg hører noget mere til det. Det er jeg nødt til at blive klogere på, siger han.

Den anden anmeldelse drejer sig om en episode fra onsdag i denne uge. Her troppede Morten Ulrik Jørgensen op for at hente nogle effekter, selvom bestyrelsen havde gjort klart, at han ikke var velkommen.

Skolens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt, bekræfter, at bestyrelsen har anmeldt den tidligere forstander:

- Vi har for flere uger siden gjort det klart, at vi ikke ønsker, at han kommer på skolen, mens der er elever. Vi forstår godt, at han gerne vil have sine ting - og det har vi tilbudt at sende til ham. Ellers kunne han komme i januar, når eleverne ikke længere var der, siger Jonas Fedder Witt.

Morten Ulrik Jørgensen afviser, at han har begået indbrud.

- Situationen er jo, at jeg ikke fik mulighed for at tømme mit kontor eller tage noget med, da jeg stoppede. Jeg havde en del private effekter efter 29 års ansættelse på skolen. Jeg har flere gange bedt om at få dem udleveret - blandt andet nogle ret vigtige papirer. Men jeg fik at vide, at dem kunne jeg ikke få. Jeg tilbød at komme på tidspunkter, hvor skolen var tom - men det ønskede man ikke, siger Morten Ulrik Jørgensen.