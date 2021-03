Der er stort behov for mindre boliger i Helsinge, siger ejendomsudvikler Michael Mansa. Hans selskab MS Development er lige nu i gang med at opføre 18 lejligheder og tre rækkehuse på Møllebakken midt i Helsinge.

Send til din ven. X Artiklen: Ejendomsudvikler: Helsinge er bedre end sit ry Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejendomsudvikler: Helsinge er bedre end sit ry

Gribskov - 04. marts 2021 kl. 13:28 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det går godt i Helsinge - og meget bedre, end hvis man blot læser om byen på Facebook.

Det mener ejendomsudvikler Michael Mansa. Han er i øjeblikket ved at opføre 18 ejerlejligheder og tre rækkehuse på Møllebakken midt i Helsinge.

- Helsinge har jo alting. Det er en velfungerende by med alt, hvad man skal bruge. Og nu er der også en McDonald's på vej. Det manifesterer jo på en eller anden måde, at Helsinge har nået en vis grad af at være attraktiv, siger Michael Mansa.

Der er masser af byggeaktivitet i Helsinge i øjeblikket. Men sådan har det ikke altid været:

- Helsinge har stået lidt stille i en del år. Der er ikke blevet bygget det store i en årrække. Men nu sker der noget. Og behovet er der. Der er masser af parcelhuse. Men det er langtfra alle, der efterspørger et parcelhus med alt, hvad det indebærer. Mange bor alene eller er blevet ældre, så det er i højere grad kompakte eller lidt mindre boliger, der er behov for, siger Michael Mansa.

Boligbehovet er stort, oplever han:

- Folk søger med lys og lygte efter boliger - både ejer- og lejeboliger, som én indkomst kan betale, siger han.

Hvis det stod til Michael Mansa, skulle Hillerød-motorvejen forlænges helt til Helsinge:

- Jeg synes da, at motorvejen skal forlænges hurtigst muligt og gå helt til Helsinge. Se bare på Roskilde, hvor priserne er helt anderledes høje. Eller Hillerød, hvor det jo også er markant dyrere. Og i Hillerød er du jo nødt til at have to biler, hvis du skal flytte ind i noget nyt. Hvis man bor centralt i Helsinge, kan man jo gå eller cykle til alting, siger Michael Mansa.

Han oplever dog, at der ofte er negative kommentarer om Helsinge på de sociale medier. Det ærgrer ham:

- På de sociale medier hakker man ned på alt muligt. Byen fortjener at blive talt op - i stedet for negative kommentarer på facebook. Byen kunne godt fortjene lidt mere opbakning. Byg op og vær med til at skabe noget i stedet for, siger Michael Mansa.