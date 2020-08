Einar har været forsvundet i over en uge: Politiet på bar bund

Einar er kendt for både at kunne komme vidt omkring ved egen hjælp, da han er godt gående. Han er også kendt for let at falde i snak med andre.

Desuden oplyser politet, at han taler med tydelig norsk accent og har for vane at spørge folk, om de kan hjælpe ham med at komme hjem til Norge, hvor han oprindeligt kommer fra.

Einar beskrives som 175 til 180 centimeter høj. Han har kort hår, briller og en pæreformet krop. Da han gik fra plejehjemmet, var han iført en ternet skjorte og lange bukser.

En ny oplysning fra politiet er desuden, at Einar ikke kan strække sin venstre lillefinger helt ud.