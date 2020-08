Einar fundet død tæt ved plejecenter

Lørdag omkring klokken 19 fandt folk fra organisationen Missing People den 86-årige Einar. Han lå i en dyb grøft blot 200 meter fra sit hjem på plejecentret Trongården i Vejby i Nordsjælland.

Torsdag i sidste uge omkring klokken 21.30 forsvandt han fra plejecentret. Siden har en storstilet eftersøgning med bl.a. droner og politihunde stået på, uden af der har været noget livstegn.

Politiet vurdering var, at den 86-årige mand, som var dement, ikke var i stand til at klare sig på egen hånd gennem længere tid.

Så sent som fredag appellerede Nordsjællands Politi til, at borgere i området holdt udkig efter Einar, der var kendt for at kunne gå langt omkring og ofte faldt i snak med forbipasserende.

Missing People, som hele lørdagen havde holdt til i Vejby IFs lokaler, hvorfra organisationen havde sendt eftersøgningshold ud i området, havde egentlig lukket ned for videre eftersøgning, da en kvinde fra organisationen kom og fortalte, at hendes hund havde fundet den 86-årige eftersøgte.

Området var i øvrigt blevet afsøgt som noget af det første, uden at man i første omgang havde fundet den forsvundne 86-årige.

Ifølge politiet har Einar sandsynligvis ligget i grøften gennem et stykke tid. Muligvis er han allerede i starten af sin forsvinding faldet i grøften.

Den 86-åriges pårørende er blevet underrettet oplyser politiet.