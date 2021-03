Se billedserie Eleverne kan mandag vende tilbage til Gribskov Efterskole, og det skaber jubelstemning. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Efterskoler åbner: - Det er nærmest som en ny skolestart

Gribskov - 11. marts 2021 kl. 04:49 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Mens elever i de store klasser i hovedstadsregionen fra mandag må møde i skole udendørs én gang om ugen som led i en yderligere genåbning af samfundet, er der en mere normal hverdag på vej til landets efterskoler. Her kan eleverne møde ind fra på mandag og være sammen med kammeraterne i virkeligheden, frem for kun at se deres ansigter i små firkanter på en skærm. Det gælder også for Gribskov Efterskole i Unnerup ved Vejby.

Det er en lettelse, for denne periode med nedlukning har været mere udfordrende end den sidste, lyder det fra forstander Søren Møller.

- Under den sidste periode var vejret bedre. Det har været en sur, kedelig og grå vinter, som har været svært at trække sig igennem, siger han.

Men nu spirer foråret og eleverne skal nu vænne sig til at være tilbage på skolen og i selskab med jævnaldrende, lyder det fra Søren Møller.

- Vi sidder nu og forbereder et forældremøde, hvor vi fortæller, hvad der skal ske, og hvordan vi kommer i gang. Det er nærmest som en ny skolestart. Nogle vil måske få lidt hjemve i starten, og der kan også være nogle, der er bekymret for at starte. De kan for eksempel tænke på, om vennerne er der endnu. Nogle kan have en usikkerhed - er man den eneste, der har følt sig ensom, men det er man 100 procent ikke, siger Søren Møller.

Knytter bånd

- Så vi har lagt planer for, hvad der skal ske, og vi vil lave trivselssamtaler og har et koncept, der skal knytte bånd mellem eleverne. Så vi tænker i at lave fællesskaber og lytte til eleverne, men også at give dem fred til at være sammen, siger Søren Møller.

Med andre ord skal efterskolelivet have fuld skrue.

- Vi er jo vant til at have dem i huset hele tiden, og det er en skoleform, som vi dyrker til dagligt. Så vi skruer endnu mere op for efterskolelivet, kan man sige, siger Søren Møller.

Planen er, at eleverne skal testes to gange om ugen. Derudover vil der fortsat være afstandskrav, og eleverne skal være isoleret i afdelinger, men kan dog godt undervises på tværs.

- Så der vil også være nogle ting i forhold til, når de tager hjem i weekenden - at huske at blive testet før og efter. Så der er nogle ting, vi skal navigere i. Men de er fornuftige unge mennesker, og vi vil gøre det bedste, vi kan. Vi vil gøre hvad som helst for ikke at lukke ned igen, siger han.

Efterskolerne har fået hjælpepakker, således at staten betaler forældrenes regning.

Undervejs har skolen forsøgt at holde liv i fællesskaberne.

- V har kørt på virtuelt, også med fællesskabende aktiviteter og så vidt muligt prøvet at opretholde eftermiddags- og aftenaktiviteter, siger Søren Møller.

Derudover har skolen arrangeret alt fra banko til en aktivitet, hvor eleverne skulle tegne skolen i spillet Minecraft.

- Lærerne har været imponerende kreative. Og så har vi været rundt med en trøje til alle, pånær en elev på Bornholm, hvor der står, »Corona er tarvelig, vi klarer den dagligt.« Vi har også lavet en goodiebag med fastelavnsboller til familien.

Vigtigt med skema

Men også struktur og faglighed har været nødvendigt at holde fokus på for at skabe en forudsigelig hverdag i en uforudsigelig tid, fortæller Søren Møller.

- Det er også vigtigt med et normalt skema, så man ved, at der er matematik mellem 10 og 12. I særdeleshed har det været vigtigt for de børn, som har haft svært ved at være hjemme. Sådan nogle børn har vi også haft, siger han og fortæller, at man har en ungdomscoach tilknyttet skolen, der har brugt mange timer på hjemmebesøg og opsyn med elever, der har det svært.