Efterlysning: Brug for flere sproghjælpere

"Inden for den seneste måned har otte forskellige personer spurgt, om der var nogen, der ville hjælpe dem med at blive bedre til at tale dansk. De kommer fra Ukraine, Tjetjenien, Ægypten og Syrien. Vi har desværre måttet sige, at vi ikke har nogen sproghjælpere i øjeblikket," skriver gruppen i en pressemeddelelse.