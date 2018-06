Politi og redningshelikopter afsøgte tidlig fredag et større område ved Smidstrup Strand efter at der var fundet efterladt tøj på stranden. Arkivfoto

Efterladt tøj satte stor eftersøgning i gang

En efterladt t-shirt og et håndklæde i vandkanten satte natten til fredag en stor eftersøgning i gang i området omkring Smidstrup Strand i Gribskov i Nordsjælland.

En hundelufter opdagede ved 02-tiden fredag morgen, at en t-shirt og et håndklæde lå på stranden. Ingen af delene havde været der, da hundelufteren omkring klokken 23.30 også var ude at gå en tur med sin hund.

Derfor valgte vedkommende at tage kontakt til politiet, som satte en større eftersøgning i gang med både hunde og med en af flyvevåbnets helikoptere.

- Vi har afsøgt et stort område, men ikke fundet nogen, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Hundelufteren har til politiet fortalt, at hunden reagerede på et eller andet og trak i retning af stranden, hvor man fandt det efterladte tøj.

- Vi reagerer naturligvis, når vi får sådan en anmeldelse og bruger de ressourcer, der er nødvendige, men vi må desværre konstatere, at i mange tilfælde kunne en eftersøgning have været undgået, hvis folk blot tænkte sig om og ikke efterlod ejendele på stranden, siger vagtchefen.

Han forstår godt, at de varme vejr kan få nogle til at tage sig en aften- eller natbadetur. Men opfordrer samtidig til, at man husker sine ejendele, tænker sig om og i øvrigt giver besked til sine omgivelser, hvis man får lyst til en tur i vandet.