Efterårsferie med basketcamp

Gribskov Basketball er klar med camp i Helsinge Hallen i uge 42 fra mandag til onsdag. Basketballcampen er for alle børn og unge uanset niveau. Her er der mulighed for at prøve basketball og afprøve sin evner til spillet.

Gribskov Basketball sætter fokus på breddeidrætten, hvor der skal være plads til alle, som ønsker at være en del af et basketballmiljø. Klubben ønsker også at skabe et foreningsmiljø, hvor ungdommen har et medansvar for at drive foreningen fremad. Dette betyder for eksempel, at klubben med tiden ønsker at uddanne flere af deres unge medlemmer som basketballtrænere.