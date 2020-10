Efterårsferie: Historisk jagt i Gilleleje

Museum Nordsjælland byder i efterårsferien på historisk jagt i Gilleleje Havn og fiskerleje. Jagten er et tilbud til børnefamilier, men alle er velkomne til at prøve.

Her tager man et ark fra holderen på skiltet. Der er otte små historier med maritimt tema og tilhørende spørgsmål, og et rutekort på bagsiden.