Efter tv-program om Godhavn: - Vi tjekker op på alle børn

Tisvildeleje: De 13 børn, som Gribskov Kommune har anbragt på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje, bliver nu kontaktet af kommunen for et opfølgende tjek. Det oplyser formand for børneudvalget Natasha Stenbo Enetoft (V).

Det sker som reaktion på en ny TV 2 dokumentar med titlen »Nødråb fra børnehjemmet.« Her afdækkes kritisable forhold på flere forskellige børnehjem i landet. Blandt andet medvirker to tidligere Godhavn-drenge, der fortæller om vold og unødvendige magtanvendelser, som de har været udsat for på stedet.