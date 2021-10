Efter to timers debat: Smalt budgetforlig vedtaget

Budgettet er nu endeligt vedtaget efter længere debat i byrådssalen i Helsinge.Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Gribskov - 12. oktober 2021 kl. 23:03 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der var stor debatlyst, da budgettet for 2022-2025 tirsdag aften skulle vedtages. At det er valgår, lader sig ikke fornægte efter to timers debat, og det er - atypisk for denne valgperiode - et smalt budgetforlig, der nu er blevet endeligt vedtaget af forligspartierne, NytGribskov, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Morten Ulrik Jørgensen. Venstre, DF, Konservative og Betina Sølver står uden for.

Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) indledte med at dele roser ud til administrationen - og et samlet byråd, med henvisning til, at man i løbet af valgperioden har indgået brede forlig med tilpasninger blandt andet på hjemmeplejen, hjemmesygepleje og administration, samt en skattestigning, der nu betyder, at man står i en situation, hvor der ikke skal findes yderligere besparelser.

- Så alt i alt et budgetforslag, der giver mulighed for at fortsætte den gode kurs, vi har fået sat i denne valgperiode med langsigtede planer. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi i dag kunne vedtage budgettet for næste år i enighed, men anerkender fuldt ud, at vi er tæt på et valg, sagde han blandt andet.

Dernæst gav han ordet videre til samtlige partiers gruppeformænd på skift efter størrelse. Og mens der naturligt var begejstrede toner fra forligspartierne, var der anderledes hård kritik fra Venstre, Konservative og DF.

Venstre fremsatte et ændringsforslag til budgettet, og Bent Hansen pegede i den forbindelse blandt andet på, at han er overbevist om, at det bliver nødvendigt at genåbne budgettet.

- Fakta er, at der vedtages et budget, som der slet ikke er blevet arbejdet med i fagudvalgene, som ellers er normal procedure. Så derfor er jeg overbevist om, at det vil være nødvendigt at genåbne budgettet, sagde Bent Hansen.

Venstre ønskede i sit ændringsforslag blandt andet at at sætte otte millioner kroner af til en klimahandlingsplan og holde fast i en hurtig løsning for lyskryds ved rundkørslen Hillerødvej/Kildevej, som i budgetforliget er udskudt i tre år.

Men Venstres manglende deltagelse i forliget fik omvendt kritik af Bo Jul Nielsen:

- Jeg er ked af, at der er nogen, der ikke er med i budgetaftalen. Som ansvarligt parti - Jannich Petersen - stemmer man for budgettet, hvis man ønsker borgmesterposten bagefter, sagde han.

Og denne direkte henvendelse til tidligere borgmester Jannich Petersen (V) gik ikke ubemærket forbi. Jannich Petersen fremhævede igen udskydelsen af en trafikløsning ved Kildevej og ønsket om flere midler til klimahandlingsplan, som afgørende faktorer for, at Venstre i denne omgang står uden for budgettet.

- Jeg håber ikke, det bliver trenden fremover, fordi jeg håber, vi får større indflydelse fremover. Jeg vil ikke benytte tiden her til at drive valgkamp, men blot sige, at vi anytime gerne vil være med til at præge økonomien, sagde Jannich Petersen.

Trist dag for demokratiet Birgit Roswall (V) påpegede en kritik af forhandlingsforløbet som en årsag til, at Venstre ikke kan være med.

- Jeg synes, det er en trist dag for demokratiet fordi, vi er nødt til at sige, at vi ikke kan stemme for budgettet. Det har jeg det egentlig ikke så godt med, men når vi ikke har fået indflydelse overhovedet, ser jeg ikke nogen mulighed for at stemme for det. Vi mødte op med et oplæg og fik at vide, at vi skulle tænke over det - og får så stukket en underskrevet budgetaftale frem. Jeg mener ikke, det er samarbejdsvilligt, sagde hun.

Samme kritik kom fra Trine Egetved (K), der kaldte det en proformaforhandling.

- Vi kom aldrig ned i essensen i forhandlingerne og de udfordringer, vi står i. Vi står med et budget, som ser ud til at gå ud på lige at klemme os forbi valget, inden det må genåbnes. Serviceloftet overskrides og likviditeten er presset.

- Der er mange gode ting i budgettet, som jeg er enig i, men der er også uærlige ting, for eksempel løft til folkeskoleområdet, men reelt er det en besparelse, for kun halvdelen af de midler, som regeringen har fremsat til løft af folkeskolen, resten går til kommunekassen eller dækker andre områder. Det bør man være ærlig omkring sagde hun.

Det sagde de også om budgettet: Pia Foght (S):

- Aftalen viser, det har båret frugt med godt samarbejde de sidste fire år - det er en budgetaftale, der styrker erhverv, kultur og boligudvikling. Aftalen rummer alt det, der skal til, for at Gribskov kan være et godt sted at leve for rigtig mange borgere, sagde Pia Foght.

Brian Lyck Jørgensen (DF):

- Sandfodringsprojektet bliver aldrig vores kop te. Det skal ændres eller helt stoppes. Det gik vi til budgetforhandlinger med, ligesom vi gik til forhandlinger om at etablere et stenrev, ligesom hunderevet i Halsnæs. Lad os kopiere denne succes til Gribskov.

Michael Hemming Nielsen (EL):

- Der er nu mulighed for at bygge videre og rette kursen til den rigtige fremadgående retning og få en god kommune at overlevere til vores børn og dem, der ønsker at flytte herop.

Bo Jul Nielsen (R):

- Det er rigtigt, at stenrev er godt, men det kan ikke erstatte Nordkystens Fremtid. Stenrev er dyre - der er brugt 7000 tons sten til hunderevet i Halsnæs. Hvad tror I ikke, det vil koste at sikre Nordkysten med stenrev - det vil koste over en milliard kroner.

Morten Ulrik Jørgensen:

- Hvis jeg skal lave nogle få nedslag i budgettet, vil jeg gerne nævne, hvad vi gør for oplevelsesøkonomien i forbindelse med at etablere det nye museum i Gilleleje. Vi har talt meget om det, men det er først nu, vi for alvor har kræfter til at få det sat i søen. Museet har ligget pakket ned i kasser - det kan vi ikke være bekendt. Jeg glæder mig til at få det virkeliggjort med det her budget, hvor vi viser velvilje over for kulturen.