Camilla Louise Frederiksen har siden 1. juni været ansat som palliationssygeplejerske i kommunen. En ny funktion i hjemme- og sygeplejen, der blev oprettet som en del af en styrket indsats efter flere svigt af døende borgere. Foto: Allan Nørregaard

Efter svigt af døende borgere: Camilla skal skabe tryghed og samle enderne

Gribskov - 20. oktober 2021 kl. 20:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Den 88-årige mand, lad os kalde ham Henrik Hansen, sidder let foroverbøjet i en sort lænestol med en rollator og et glas vand på det lave sofabord foran sig.

Camila Louise Frederiksen hilser på hans hustru ude i gangen og tager sine sko af, inden hun træder ind på væg-til-væg-tæppet i stuen. Her bøjer hun sig ned, kigger Henrik Hansen i øjnene og hilser, mens hun tager hans hånd.

Selvom der er lunt i stuen, orkidéerne blomstrer i vindueskarmen, og der er bløde tæpper og lænestole man kan falde ned dybt ned i, er det Camilla Louise Frederiksens opgave at skabe tryghed i det ældre ægtepars hjem.

For et halvt år siden fik Henrik Hansen og hans hustru nemlig beskeden: Henrik Hansen er uhelbredeligt syg af kræft.

En ny funktion i hjemme- og sygeplejen, som blev oprettet som en del af en styrket indsats. Den kom på baggrund af, at der det seneste års tid har været flere historier om, at døende borgere ikke får den rette hjælp af den kommunale plejeenhed, og pårørende har fortalt, at deres kæres sidste tid var uværdig.

Nu er det Camilla Louise Frederiksens opgave at være med til at sikre, at Gribskovs uhelbredeligt syge borgere, herunder døende som Henrik Hansen, får den bedst mulige sidste tid.

Denne torsdag formiddag skal hun følge op på, hvordan det går med ham. Hun sætter sig derfor ved spisebordet og pakker sin iPad ud.

Hun stiller ham en række spørgsmål om bl.a. smerter, åndenød og søvn, og efter hvert af Henrik Hansens svar nikker hun opmærksomt og taster det ind på sin iPad med lette fingre.

Han har fået flere smerter. - Kan jeg ikke få et par Panodiler, spørger han sin kone.

- Nej, først ved middag. Du fik to ved 8-tiden og Tramadol (opioid smertestillende, red.) for en halv time siden.

- Panodiler skal der være et interval imellem, men du kan få Tramadol om 10 minutter, hvis du ikke kan holde det ud. Og så synes jeg, vi skal tale med din læge om det, lyder det fra Camilla Frederiksen.

Henrik Hansens kone er bekymret, fordi det er et morfin-præparat, der gør Henrik Hansen søvnig.

- Det kan jeg godt forstå, siger Camilla Frederiksen og vender dernæst blikket mod Henrik Hansen.

- Hun vil jo gerne være mest muligt sammen med det dig. Hun kan jo sjovt nok godt lide at være sammen med dig, siger hun og smiler.

- Men i min optik er det bedre at være træt end at have smerter.

En af Camilla Louise Frederiksens opgaver består i at besøge døende eller uhelbredeligt syge borgere og deres pårørende og følge op på, hvordan det går med dem. Her er hun en formiddag på besøg hos 88-årige "Henrik Hansen", der er uhelbredeligt syg af kræft. Foto: Anna Hjortsø

Den fornemste opgave Camilla Louise Frederiksen har været sygeplejerske i 10 år. Hun har arbejdet inden for onkologi (kræftsygdomme) og på plejecentre og taget en diplomuddannelse i palliation, dvs. smertelindring.

- Det er altid palliation, jeg har brændt for. Jeg synes virkelig, det er vores fornemste opgave at sørge for, at de får en rigtig god sidste tid - som jo også kan vare lang tid - og løfte deres livskvalitet i den her periode. Det er lidt en floskel, men jeg går hjem hver dag og føler, jeg har gjort en forskel, siger hun.

Hendes arbejdsuge som palliationssygeplejerske i Gribskov består bl.a. af at besøge døende eller uhelbredeligt syge borgere og deres pårørende og følge op på, hvordan det går med dem. Det kan også være borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset med beskeden om, at man ikke kan gøre mere for dem.

- Og så kommer de hjem og så kan jeg komme ud og besøge dem og hjælpe dem med at være tovholder i det her forløb. Det kan være at samle nogle ender, fx kontakt til en præst, eller at jeg har kommunikation med egen læge, fordi de ikke kan overskue det og hellere vil bruge energien på noget andet. Og selvfølgelig også være en nær relation, som de ved, de kan ringe til udover hjemmeplejen.

En "fordialog" Et vigtigt element i Camilla Louise Frederiksens arbejde er også, at borgerne får den rette indsats til den rette tid.

- De skal opleve, at vi er der, og når der er brug for, at der bliver gjort nogle ting, så er vi der til at gøre det. Vi arbejder meget på den tidlige indsats og møder dem tidligt og får en god dialog om, hvad det er de ønsker, og hvad vi kan tilbyde.

Det kan også være en borger med fx KOL, som ikke umiddelbart er døden nær.

- De kan skifte mellem at have det dårligt og godt, og så pludselig går det dårligt, og de er i den sidste tid. Der er det også rigtig vigtigt, at vi tidligt får talt om ønsker, og hvad vi kan gøre, så vi ikke kommer svingende ind i sidste øjeblik. Så kan det være svært at nå at gøre noget rigtigt godt, selvom vi gerne vil. Vi kan sagtens lindre, men hvis vi ikke kender deres ønsker og behov, kan de måske opleve, at vi kommer for sent, selvom vi gør en hel masse.

Altså det er vigtigt med, hvad man kunne kalde en "fordialog".

- Så hvis vi har deres ønsker på plads, er det lettere at imødekomme dem. De har ofte ønsker, fx at det vigtigste er at være smertelindret, og så vil borgeren ligge i sin stue og kigge ud over marken med heste. Vi kan ikke trylle, men så skal vi bestræbe os på det, men det kræver selvfølgelig, at man har italesat det. Og de her samtaler skal vi have.

Bare det at få italesat, at man gerne vil have sin sidste tid derhjemme, er rigtigt vigtigt.

- Det gør også, at vi får taget stilling til nogle ting, når det er målet: Der vil være situationer, hvor det ikke kan imødekommes, hvis de er rigtig dårlige, og nogle ting kan vi som hjemmepleje ikke honorere, for vi er ikke et hospital. Men hvis vi har planlagt det godt, så er det første skridt. Ofte er det jo helt banale ting som et ønske om at høre klassisk musik, eller man vil have ro. Det handler om at turde gå ind i den dialog om, hvilke fremtidsscenarier der kan være, og så selvfølgelig være fagligt rustet til at gå ind i det.

Og så kan Camilla Frederiksen også være en vej til dialog, som ellers ikke ville have fundet sted, hvis borgeren fx ikke har lyst til at få hjemmehjælp, fordi de kan klare sig selv indtil videre. Men så kan de godt overskue, at hun kommer og taler med dem.

- Og så har vi en dialog, og de har et telefonnummer, og så er der en indgangsvinkel. Det hjælper dem også, at de ved, at de har nogen at ringe til, hvis de har brug for det.

Efter flere sager, hvor døende borgere ikke fik den hjælp, de havde brug for, har kommunen ansat Camilla Louise Frederiksen. Hun er palliationssygeplejerske og skal være med til at sikre, at den sidste tid bliver så god som muligt. Foto: Allan Nørregaard

Løfte fagligheden En del af Camilla Frederiksens jobbeskrivelse er også at løfte fagligheden inden for palliation blandt medarbejderne hos hjemme- og sygeplejen.

- Der er masser af virkelig dygtige hjemmesygeplejersker, som også arbejder med palliation hver dag, som jeg kan være sparringspartner for, og de ved, at de altid kan ringe til mig, hvis der er noget.

På sigt skal Camilla Frederiksen også facilitere undervisning for medarbejderne.

Hun tager i forvejen med plejepersonalet og passer døende sammen med dem.

- Så vi får dialog og faglighed. De synes, det er rart at have en at sparre med. De har nogle gange en helt enorm viden om borgeren, fordi de har været der i fem år, mens jeg er der for første gang. At tage derud sammen og have "bedside"-undervisning og være der på den måde løfter både fagligheden hos dem, men også helt konkret tilbud til borgeren.

Palliation er det lindrende aspekt, men det er også en tilgang, forklarer Camilla Frederiksen.

- At man ser det hele menneske.

Både ud fra en fysisk, psykisk, åndelig og social dimension.

- Den gode palliation er, hvor man har en god og nær relation, hvor borgeren og de pårørende føler sig trygge, og at borgeren oplever at være lindret. Det er rigtig vigtigt for dem. Mange siger "bare jeg ikke har smerter", og det er vores fornemste opgave at løse det. Og man kan have smerter på mange måder: Man kan fysisk have ondt, men man kan også psykisk have ondt, fordi det er svært og hårdt. Man kan åndeligt have ondt, fordi man fx er sur på gud over, at man skal være i den her situation. Det er også at se bag det.

- Som medarbejder skal man også kunne gå ind i den andens sorg og have sig selv med - uden man går hjem og er ked af det. De fleste vil det gerne, og mange har været hos dem i flere år og vil også gerne være der i den sidste tid og sikre, at det bliver værdigt for dem og at de kom godt herfra.

Alle skal klædes på Alle i hjemme- og sygeplejen skal i virkeligheden klædes på til at være lidt opmærksomme.

- Det kan være, at borgeren som det eneste får hjælp til at få tøj på om morgenen. Så er det også vigtigt, at hjælperen kommer og siger "før i tiden hjalp fru Jensen altid med opvasken, men det gør hun ikke længere. Der er et eller andet her." Så kan det være, vi lige skal ud og snakke med hende og være lidt vågne. Ofte har hjælperen en kæmpe rygsæk med viden, og vi skal have dem til at formidle det videre, siger Camilla Louise Frederiksen.

- Vi er gode til at have de briller på, når de er i det sidste, for der er det ret tydeligt, eller når de kommer hjem fra sygehuset for at dø, og så går der måske en uge. Det er vi ret gode til. Men vi skal have klokker, der ringer helt tidligt og have dialog om det. Man talte også om det før, men bare det, at jeg træder ind ad døren, gør, at man taler om det, og der er en helt anden dialog. Nu kommer der en anden, og hun arbejder kun med det. Så vågner de op, siger hun.

- Det gør noget at have et fyrtårn eller en foregangsperson.

Hjemme i Henrik Hansens stue er Camilla Frederiksens besøg ved at være ved vejs ende efter en time, hvor snakken også har handlet om vægttab, at fars er godt, når det kniber med appetitten, men også om børnebørn, efterårsferie og vasketøj.

Henrik Hansens øjne er undervejs blevet smallere, og blikket er faldet ned på det persiske tæppe.

- Nu skal du ikke sidde og falde i søvn, når Camilla taler til dig, lyder det fra Henrik Hansens hustru.

Camilla forsikrer, at det er helt ok.

- Må jeg godt bede om sådan en pille nu, spørger Henrik Hansen.

Ja, svarer hun, og Henriks hustru henter pillen, og Henrik Hansen tager det fyldte vandglas på sofabordet og skyller den ned. Camilla Frederiksen pakker sin iPad sammen.

- Og hvis det er ok, så skriver jeg til din læge og siger, at du har mere ondt.

I morgen skal hun igen forbi Henrik Hansen og hans hustru sammen med lægen.

Henrik Hansen er et pseudonym, og mandens identitet er redaktionen bekendt.