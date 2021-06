Striden om strandtrappen ved Melbys Vænge betød, at ejer af grunden Peter Helm fjernede de øverste og nederste trin - af juridiske årsager. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Efter strid om strandtrappe: - Vi har visket tavlen ren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter strid om strandtrappe: - Vi har visket tavlen ren

Gribskov - 01. juni 2021 kl. 21:15 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Fremover er det kun medlemmer af et trappelaug, der kan bruge trappen ned til stranden i Tisvildeleje, der går fra Melbys Vænge. Det indgår i det forlig, som parterne midt under en civil retssag om blandt andet hævd og brugsret er nået til enighed om.

- Vi er blevet enige om at vaske tavlen ren, begrave stridsøksen og at arbejde sammen om at oprette et nyt trappelaug. Det her skulle meget gerne medføre, at den gode stemning vender tilbage i lokalområdet og blandt alle dem, der har benyttet trappen, siger Søren Egelund, formand for Tisvildegårdens Grundejerforening - der ligesom to andre grundejerforeninger, som ligger i sommerhusområdet - havde lagt sag an mod ægteparret, der ejer grunden, hvor trappen ligger.

Han fortæller, at der var en lettet stemning i retssalen i Helsingør, da forliget var indgået.

Fremover vil brugen af trappen altså begrænse sig til medlemmerne af trappelauget, hvor grundejerforeningerne vil blive repræsenteret i bestyrelsen. Som medlem skal man betale et kontingent, og trappen kan kun bruges med den dertilhørende nøgle til den låge, som skal placeres foran trappen, fortæller han.

Dette kompromis er ejerne af skrænten, hvor trappen ligger, Peter Helm og hans hustru - der altså var den sagsøgte part - også tilfreds med.

- Det var egentlig det, vi gerne ville, så vi er godt tilfredse, lyder det fra Peter Helm.

En fugl i hånden Grundejerforeningsformanden Søren Egelund fortæller, at dommeren under retsmøderne opfordrede sagens parter til at indgå et forlig, fordi sagen egnede sig til det, og fordi risikoen var, at en dom ville blive anket til landsretten.

- Så kunne vi se frem til et år mere i uvished. Og vores advokat kunne ikke garantere, at vi ville vinde sagen - en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, siger han.

Peter Helm mener, at han ville tabe ved at vinde sagen.

- Hvis jeg vandt og fik fuld ret over trappen, ville alle være sure på mig, og ingen ville melde sig ind i et trappelaug. Altså en Pyrrhussejr, siger han.

Kun for medlemmer Et forlig blev altså indgået, inden der faldt dom, og forliget betyder, at trappen ikke vil være offentligt tilgængelig som før i tiden.

- Folk, der ikke er medlem af lauget, må bruge de offentlige strandtrapper. Modellen er, at trappen initieres og vedligeholdes af brugerne, siger Søren Egelund.

200-300 meter længere oppe ad kysten ligger en offentligt tilgængelig strandtrappe ved Kaprifolievej - som grundejerforeningerne altså også har haft mulighed for at benytte sig af. Men det var vigtigt for dem at kunne bruge trappen ved Melbys Vænge.

- Trappen ved Kaprifolievej fører til en stenstrand i modsætning til trappen ved Melbys Vænge, der giver direkte adgang til en vældig god sandstrand med bølgebrydere. Derfor er der kvalitetsmæssigt en kæmpe forskel. Og hvis man fra Kaprifolievej skal hen til den gode strand, når man først er kommet ned på stranden, er det nogle gange svært at komme derhen pga. af højvande, siger Søren Egelund.

Men adgangen til stranden handler vel også om værdien af jeres sommerhuse?

- Ja, man kan roligt sige, at fordelen ved forliget er, at man også i forbindelse med, at nogen skal sælge sommerhuset fremover vil kunne skrive, at der er adgang til stranden ved privat låge. Men primært handler det om, at mange af os valgte at købe sommerhus her, fordi der var den gode strand i nærheden, siger Søren Egelund.

Ny trappe på vej Grundejerforeningsformanden fortæller også, at det kommende trappelaug lægger ud med en tilpas stor startkapital.

- Det muliggør planlægningen af en helt ny trappe inden for et par år. Derudover er der også penge til at tegne en ansvarsforsikring, så det er lauget, der overtager sikkerhedsansvaret. Det er ikke meningen, at ejerne af matriklen skal have noget ansvar for uheld, der kan ske, fordi trappen er gammel.

Kimen til konflikten Strandtrappen havde i mange år været offentligt tilgængelig, men i 2017 meldte Gribskov Kommune ud, at kommunen ikke længere ville stå for vedligeholdelse af trapper, der ligger på privat grund.

- Det kan man jo godt forstå et eller andet sted. Problemet var, at de sagde, at jeg som ejer af grunden ejer trappen, og derfor har ansvaret. Så blev min kone og jeg rigtig nervøse, for pludselig havde vi en trappe, som vi skulle forholde os til, siger Peter Helm, der ikke selv bruger trappen, da ægteparret har en nedgang til stranden via egen sti.

Med kommunens udmelding opstod kimen til konflikten om strandtrappen, da ægteparret og de omkringliggende sommerhusejere forsøgte at oprette et trappelaug, som kunne vedligeholde trappen - men der var uenighed om betingelserne.

- Der har været uenighed om, hvilke rettigheder vores medlemmer (af grundejerforeningen, red.) havde for at komme på stranden ad trappen. Og for at få fastlagt dem, ville vi få tinglyst en færdelsret på arealet, så vi ikke risikerede at blive smidt ud af et trappelaug efter tre år - der var en opsigelsesklausul. Og vores medlemmer ville ikke melde sig ind i trappelauget, når der var risiko for, at trappelauget ville blive nedlagt, siger Søren Egelund, der ikke på nuværende tidspunkt ønsker at fortælle, hvorfor parterne tidligere ikke har kunnet gå på kompromis.

Hvis nogen falder Man nedlagde derfor trappelauget igen, og tre grundejerforeninger lagde sag an mod Peter Helm og hans hustru.

- Jeg ville have en klausul, der gjorde, at jeg kunne lukke den, hvis den ikke blev vedligeholdt. For hvis den ikke blev vedligeholdt, og nogen faldt ned ad den, ville jeg have et problem, lyder det fra Peter Helm.

- Jeg sagde, at grundejerforeningerne var meget velkomne til at bruge trappen, men at de ikke måtte bestemme over den, for jeg ville være sikker på, at trappen - som er 60 år gammel - ville blive vedligeholdt, da det er min grund. For hvis ikke, så står jeg pludselig med ansvaret, hvis en falder ned og brækker nakken. Det havde jeg det skidt med, og en helt ny trappe koster en halv million kroner. Så gik det en smule skævt i kommunikationen: Foreningerne mente, at det var tinglyst, at de ejede den, hvilket vi var uenige om.

Men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at folk ikke måtte gå ned af den, understreger han.

Fjernede trinene De seneste år har trappen ikke kunne benyttes, da Peter Helm efter søgsmålet fjernede de øverste og nederste trin af trappen.

- Når nogen siger, de har vundet hævd, så skal jeg som ejer sige, at det har de ikke og blive nødt til at lukke adgangen ifølge min advokat. Hvis ikke, jeg hindrede adgangen, så ville de vinde hævd.

Altså en juridisk spidsfindighed ifølge ham.

- Og så er det jo klart, at folk bliver kede af det og sure, siger Peter Helm, der gerne ville have haft en afklaring uden at skulle have afspærret trappen.

- Jeg har ikke vundet noget ved, at de ikke kunne få lov at gå ned ad den. Min kone og jeg har været kede af, at de mennesker, der gerne ville bruge trappen, blev taget til gidsler - og vi ville godt have haft en diskussion med dem, men det gik i hårdknude, fordi de sagde, de havde vundet hævd.

Ifølge Peter Helm går forliget nærmere på, at han ejer trappen, mens medlemmerne af trappelauget kan bruge trappen, så længe den vedligeholdes som klausul, men uden en tidsbegrænsning på - hvilket vil blive tinglyst.

- Så har vi en løsning, alle er glade for.