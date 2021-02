Efter at være lukket i en uge på grund af et forbud mod salg og markedsføring af fødevarer er grønthandlen "Helsinge Frugt & Grønt" nu igen åben. Ifølge Hussein Issa, som taler på vegne af butikken, er det helt sikkert at købe fødevarer i butikken. Foto: Claus Johansen

Efter skimmel og snavs: Nu er butik åben igen

Gribskov - 02. februar 2021 Af Claus Johansen

Efter syv dages tvangslukning er alt dog i orden igen i grønthandel i Helsinges gågade.

For en uge siden fik grønthandlen 'Helsinge Frugt & Grønt' i Østergade et virkelig trælst besøg fra Fødevarestyrelsen: Kontrolbesøget endte nemlig med, at butikken for tredje gang i træk fik en sur smiley - og fik besked på at lukke med omgående virkning.

- Det vurderes, at der er sundhedsmæssig fare forbundet med fortsat markedsføring og salg af fødevarer, skriver de tilsynsførende i rapporten efter besøget den 20. januar.

Blot en uge senere viste et nyt kontrolbesøg dog, at butikken havde rettet op på de mange kritisable forhold, og butikken har nu fået en glad smiley.

- Uhygiejnisk Det var flere ting, der tilsammen førte til forbuddet mod at sælge fødevarer, oplyser rejseholdschef Michael Rosenmark fra Fødevarestyrelsen:

- Forbuddet skyldtes, at de tidligere sanktioner om sporbarhed på fødevarer ikke var efterkommet. Desuden var der stadig en tale om en uhygiejnisk håndtering af fødevarer, siger Michael Rosenmark.

Butikken havde således i november fået en bøde på 10.000 kroner og et påbud om omgående at destruere et parti gamle oliven og hvidløg i olie, som var opsvulmede og med skimmel.

Butikken havde dog ikke destrueret fødevarerne, men i stedet anbragt dem i et skab bag disken. Kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at der stadig hang skilte i butikken om, at der var oliven til salg - og der var ikke andre oliven i butikken end dem, der befandt sig i skabet.

Dertil kom en række andre ting, som ikke var bragt i orden:

- Lageret er uhygiejnisk, rodet og beskidt - der er belægninger af mørkt snavs og støv på gulvet og under inventar samt gamle fødevarer.

- Ved en stikprøvekontrol af 11 forskellige fødevarer oplyser den ansvarlige i butikken, at hun ikke har sporbarhed på varerne.

- Store mængder fødevarer med udløbet holdbarhedsdato var ikke fjernet, selv om butikken havde fået besked på det under et tidligere besøg.

- Endelig var den seneste kontrolrapport med en sur smiley ikke ophængt ved indgangspartiet eller andre steder i butikken.

Fødevarestyrelsen kalder butikken for et "broddent kar":

- Virksomheden er det, vi kalder et broddent kar. Det er en virksomhed, som har fået sanktioner på tre ud af de fire seneste kontroller. De har således gentagne gange overtrådt forhold vedrørende sporbarhed og håndtering af fødevarer, siger rejseholdschef Michael Rosenmark.

Varer destrueret Der er nu kommet styr på tingene i butikken, viser den seneste kontrolrapport. De udløbne fødevarer på lageret er destrueret, og det samme er beholdningen af oliven og hvidløg i lage. Der er gjort rent i både butikken og på lageret, og butikken kunne fremvise sporbarhed på 10 tilfældigt udvalgte fødevarer. Og endelig er kontrolrapporten nu ophængt i butikken.

Der er intet i vejen med butikkens varer, understreger en talsmand for butikken.

- Det er helt sikkert at købe fødevarer i butikken, siger Hussein Issa, som udtaler sig på vegne af ejeren.

Han understreger, at udløbne fødevarer befandt sig på et lager og ikke var til salg. Det var nogle "tekniske ting", der førte til lukningen af butikken:

- De havde stor fokus på vores fakturaer. Og da kontrollanterne fik forevist fakturaerne, var der ingen problemer, siger Hussein Issa.