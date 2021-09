Efter skandalen på Havregården: Nu vil han lave sin egen lokalliste

Tidligere forstander på den nu lukkede kostskole Havregården, Morten Ulrik Jørgensen, laver ny lokalliste Foto: Hans Carlsen

Gribskov - 10. september 2021 kl. 21:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der føjes nu endnu et bogstav til listen over partier, som stiller op til kommunalvalget til november. Det tidligere Nytgribskov-medlem Morten Ulrik Jørgensen, har valgt at stille op med sin egen lokalliste, Kulturlisten Gribskov, der, som navnet antyder, vil prioritere kulturlivet.

- Vi vil sætte fokus på kulturområdet og sammenhængen mellem kultur, plan og erhverv. Så selvom titlen på listen kan virke smal, har den et helhedssyn på kommunen. Jeg synes, at coronaen med tydelighed har vist os, hvad det gør ved os, når vi ikke har noget kulturliv. Det gør noget ved os fysisk og psykisk, når kulturen ikke er der. Så det handler ikke om, at vi ikke synes, vi skal have den bedste ældrepleje og skole, det er der nok ikke nogen, der er i mod, men der, hvor man kan gøre den store forskel er på kultur, turisme og planområdet. På de andre områder med børn og ældre har vi et serviceloft, der gør, at vores handlerum er begrænset, men inden for kulturområdet kan man virkelig se forskel på de forskellige holdninger hos partierne, siger Morten Ulrik Jørgensen, der mener, at kulturen ofte står for skud, når der skal findes besparelser.

Han nævner også, at naturen er vigtig at prioritere.

- Naturen er den, der gør, at folk flytter til Gribskov og kulturen gør, at folk bliver boende, siger Morten Ulrik Jørgensen, der blandt andet nævner den nyligt afholdte Nordsjællands Vandrefestival som et af de initiativer, han gerne ser, at der bliver mere af.

Morten Ulrik Jørgensen vil desuden gå til budgetforhandlingerne med et ønske om at gøre Tinghuset til et forenings-og kulturhus, der kan bo side om side med politiet, i stil med Det Gamle Posthus i Gilleleje. Han vil også arbejde for at virkeliggør planerne om et nyt museum i Gilleleje og at købe Fredbogård, der ligger ved eventpladsen, tilbage.

- Nu får vi virkeliggørelsen af Søborg Sø, og det betyder, at eventpladsen og området derude kan blive et oplevelsescenter, siger han.

Han fortæller, at han har fået tilsagn fra en håndfuld personer, der stiller op for Kulturlisten sammen med ham.

Bliver efterforsket Morten Ulrik Jørgensen forlod Nytgribskov for at blive løsgænger i forbindelse med, at han som tidligere forstander blev hovedperson i sagen om den skandaleramte kostskole Havregården i Smidstrup.

- Jeg gik ud af Nytgribskov, for at balladen om min person ikke skulle skade partiet. Jeg ønsker med den nye kulturliste at samarbejde med alle. Det handler ikke om politisk farve, men om de visioner, man har, siger han.

Morten Ulrik Jørgensen har i længere tid været efterforsket for forskellige anklager i forbindelse med sit virke på kostskolen, men han ønsker ikke at lade sig begrænse af dette, lyder det.

- Jeg kan ikke sætte mit liv på pause. Jeg har fået at vide af min advokat, at jeg har en god sag, så jeg vil ikke lade mig anfægte af dette. Det her har ikke

noget med Havregården at gøre, og der er ikke rejst nogen tiltale mod mig, så det handler om, at jeg må leve mit liv, siger han.

