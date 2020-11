Vi skal lære hinanden at sige fra. Det er det aller vigtigste, siger Venstres gruppeformand om de seksuelle krænkelsessager i politik.

Efter seksuel krænkelse i byrådet: 'Vi er nødt til at tage debatten"

Gribskov - 26. november 2020 kl. 10:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Jeg har ikke oplevet noget, jeg er blevet stødt af. Det har noget at gøre med, hvornår man selv føler sig krænket. Men man kan sagtens udlægge nogle af de oplevelser, jeg er stødt på i min tid heroppe som grænseoverskridende, og som oplevelser hvor man i dag ville tænke 'hov. Det var ikke okay'. Men så har jeg bare sagt fra. Jeg lader mig ikke gå på af sådan nogle ting.

Ordene kommer fra et de mest rutinerede byrådsmedlemmer i Gribskov, Venstres Birgit Roswall. Hun har siden 1998 været medlem af de skiftende byråd i henholdsvis Græsted-Gilleleje Kommune og siden Gribskov Kommune. I dag er hun gruppeformand for partiet.

Og hun mener, at den principielle debat, som sagen om hendes partikollega Natasha Stenbo Enetoft i sidste uges Ugeposten sparkede i gang, er én, vi er nødt til at tage. Her stod hun frem og fortalte, hvordan en byrådskollega på et byrådsseminar havde hevet ned i hendes kjole, så hendes bryster var blevet blottet. Uden hendes viden blev der taget et billede af hendes barm, der siden blev vist frem til en byrådskollega.

Oplevelser på kurser Når Birgit Roswall tænker tilbage, har hun ikke selv oplevet noget, hun er blevet krænket over. Det mener hun dog også skyldes, at det bare var en anden tid tidligere.

- Hvis vi går tilbage i tiden, tror jeg, alle os ældre byrådsmedlemmer har oplevet noget, der var grænseoverskridende eller nærgående. Jeg har da haft oplevelser på kurser, hvor jeg - når man tænker efter i forbindelse med alt det her, der er kommer frem - godt kan se, at det har været grænseoverskridende. Men for mig er det meget et spørgsmål om, hvorvidt man lader sig chikanere, eller om man bare afviser folk.

- Med det lys, man sætter på i dag, ville det være sexchikane. Men det var det måske ikke nødvendigvis dengang. Tiderne skifter, og det vil de blive ved med. Det, vi taler om nu, det vil man måske have et helt andet syn på i fremtiden. Hvorfor gik man så meget op i det - eller hvorfor gik man ikke i det her, der er meget vigtigere?, siger hun.

En anden af byrådets mangeårige kvindelige medlemmer Pia Foght (S) er heller ikke selv blevet udsat for en seksuelt krænkende adfærd. Men hun understreger det vigtige i, at vi kan snakke åbent om de udfordringer, der er nogle steder.

- Jeg er aldrig selv blevet udsat for noget. Ikke noget jeg har lagt mærke til i hvert fald. Men jeg ville heller aldrig finde mig i det. Jeg snakkede med en anden politiker, der fortalte, at hun havde oplevet, at en havde klappet hende bag i. Der havde hun vendt sig om og sagt, at 'det gør du aldrig mere'. Men jeg kan godt forstå, det kan være svært at reagere sådan. Man kan blive overrasket, og det kan være svært at få sagt fra på det rigtige tid og sted. Derfor er den her debat så vigtig at tage. Også på arbejdspladen, siger hun.

Ryger i flæsket på dem Det er Kommunernes Landsforening, der har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt byrådspolitikere i hele landet. Den viste, at 18 pct. af de kvindelige kommunalpolitikere har oplevet seksuelt krænkende adfærd. 79 pct. har svaret, at det er andre politikere, der - ligesom i Natasha Stenbo Enetofts tilfælde - har opført sig krænkende.

På baggrund af KL's undersøgelse har Ugeposten ringet til samtlige kvindelige byrådsmedlemmer og spurgt, om de har oplevet krænkende adfærd.

- Jeg har ikke oplevet noget, og der er heller ikke nogen, der skulle prøve på noget med mig. Så var jeg røget lige i flæsket på dem. Der ville jeg ikke holde min kæft, siger Nyt Gribskovs Jonna Præst.

Samme svar kommer fra partikollega Pernille Søndergaard.

- Jeg har ikke været udsat for noget. Men jeg tror nu heller ikke, at nogen ville turde prøve noget, siger hun.

De Konservatives Trine Egetved, der blev beskyldt for at hive ned i Natasha Stenbo Enetofts kjole, oplever heller ikke en krænkelseskultur.

- Jeg har ikke kommentarer til denne artikelserie. Men mit indtryk er, at der ikke er en krænkelseskultur i byrådet, skriver hun i en sms.

Skal lære at sige nej Pernille Kromann Sams (NG) og Betina Sølver (løsgænger) har heller ikke oplevet krænkende adfærd.

Birgit Roswall mener dog stadig, der er en vigtig lære at tage med fra sexisme-diskussionerne.

- Vi skal lære hinanden at sige fra. Det er det allervigtigste. Når vi ser noget, som nogen bliver kede af, skal vi gribe ind, siger hun og peger på, at det ikke kun gælder i MeToo-sager.

- Sådan noget som humor kan være sindssygt krænkende. Bare når vi står i byrådssalen og ikke er enige, er der nogen, der nedgør dem, der har et andet synspunkt. Det er også krænkende i min verden, for det er helt legalt, at man ikke er enige.

- Der synes jeg nogle gange, at nogen er slemme til at gøre det for at lukke munden på andre. Det gælder også på de sociale medier. Hvis jeg siger noget, debatterer man ikke kun holdningen. Man bringer også min person på banen, og det overskrider mine grænser og kan lukke en sund debat om nogle emner. Er det i virkeligheden et samfund, vi vil have, hvor vi går efter manden i stedet for bolden? Det er beskæmmende, hvis du spørger mig.

