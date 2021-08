Efter protester mod nedrivning: Løsning kan være på vej

Handskemagerbroen blev revet ned i uge 25, og hvis det går, som administrationen beskriver det, vil der blive opført en ny, inden året er omme. Foto: Claus Johansen.

Gribskov - 22. august 2021 kl. 19:50 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det faldt mildest talt ikke i god jord, da den gamle Handskemagerbroen over Esrum Å blevet revet ned tidligere på sommeren. Begrundelsen var, at broen var farlig at gå over fordi den ikke var blevet vedligeholdt og derfor var i stærkt forfald. Men borgere i området gjorde opmærksom på, at det var vigtigt med en bro på dette sted som en del af cykelruten Nordkystruten, ligesom Museum Nordsjælland gjorde opmærksom på, at broen udgør en vigtig del af historien om Hulerød. Protesterne, der blandt andet kom til udtryk i en underskriftsindsamling, har gjort indtryk - og allerede inden 2021 er slut, kan der blive opført en ny bro på stedet, hvis politikerne siger god for dette ved et møde i udvalget udvikling, by og land på tirsdag.

- Handskemagerbroen havde været i forfald i rigtig mange år, og da seneste byrådsperiode startede, var der ikke mulighed for at redde broen længere. Vi får så at vide af administrationen, at den skal rives ned af sikkerhedsmæssige årsager, og der var ikke andet at gøre. Nu skal vi så træffe en beslutning om, hvorvidt vi synes, at stiforbindelsen er så vigtig, at broen skal genopbygges, eller om den ikke skal genopføres, siger Pernille Søndergaard, udvalgsformand for udvikling by og land, og fortsætter:

- Heldigvis har man i Dronningmølle gjort opmærksom på, at det er en vigtig stiforbindelse. Den havde været afspærret gennem længere tid, og nu, da den skulle rives ned, var der mange, der reagerede og sagde, at det er en vigtig sti. Det handler også om, at det er en rekreativ sti - et smukt stisystem, siger Pernille Søndergaard.

Hvorfor man ikke har været opmærksom på at vedligeholde broen tidligere - det kan Pernille Søndergaard ikke svare på.

- Men det er heller ikke det interessante nu, men derimod at vi gør noget - og nu ser vi så på, om der er politisk flertal for at genopføre en bro, siger Pernille Søndergaard.

Vil koste 800.000 kroner Administrationen anbefaler at gå videre med konkret indhentning af tilbud på etablering af træbro med 3 meters bredde. Det vurderes, at arbejdet med at anlægge en ny bro vil koste 800.000 kroner.

»Der er ikke afsat midler til etablering af en ny bro i driftsbudgettet. Projektet foreslås derfor finansieret af anlægspuljen Nye cykel- og gåstier, hvor der er et budget på 3,16 mio.kr.,« der pt. ikke er disponeret, fremgår det af dagsordenen til politikerne.

En af dem, der har kæmpet for at bevare en bro på stedet, er Emilie Schmidt. Hun startede en underskriftsindsamling, som omtrent 300 har deltaget i.

- Det er dejligt, at de lytter til os. Det er jo ikke bare fordi vi vil have en ny bro - det skyldes, at der er en vigtighed i at bevare ruten via broen. Så det er dejligt at få den anerkendelse, at man kan se, der er lyttet til vores ønske og sagen nu tages op, siger hun.