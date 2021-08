I baggrunden ses hotellet, mens »Strandhusene« ses i forgrunden - som udformet i den oprindelige plan. Illustration fra opstartsredegørelsen

Efter protester mod badehotel: Nu ændrer bygherre planen

Gribskov - 23. august 2021 kl. 20:32 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Søndag var der borgermøde om forslaget til en ny lokalplan for området ved campingpladsen i Dronningmølle, som bl.a. muliggør opførelsen af et nyt badehotel. Her kunne borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) meddele de fremmødte, at kommunen har bedt bygherre fremsende et nyt og mere detaljeret projekt, efter forslaget er blevet kritiseret af lokale.

- Det var et godt og konstruktivt møde i går, hvor jeg kunne meddele, at kommunen, i forhold til kritikken, har ønsket, at bygherre fremsender et nyt og mere detaljeret projekt. Der bliver det muligt at se den faktiske størrelse og udseende på projektet, og det er meddelt administrationen, at det nye forslag vil være en etage mindre, skriver Anders Gerner Frost i en sms, da han ikke havde mulighed for at deltage i et interview inden avisens deadline.

I det nuværende forslag til en ny lokalplan vil badehotellet kunne blive op til 12,5 meter og fire etager højt.

Dertil lyder det fra borgmesteren, at der med det nye projekt også vil komme en ny høringsproces.

- På den måde sikrer vi også, at alle bliver hørt ordentligt, skriver han.

Forslag mødte kritik Forslaget til en ny lokalplan, som var i høring før sommerferien, vakte kritik i lokalsamfundet.

Syv grundejerforeninger indsendte ikke blot et høringssvar, men også en klage over forslaget, som de bl.a. mente, gav bygherre for vide rammer, og de kritiserede også, at høringsfristen på fire uger var for kort.

- Vi er glade for, at der kommer et nyt lokalplansforslag og en ny høringsperiode på to måneder. Det ser vi positivt på, lyder det fra Christian S. Laursen, formand for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark, der er ansvarlig for klagen.

Hvad angår reduktionen i højden på badehotellet, lyder det fra Christian S. Laursen:

- Jeg er positiv over for det, men jeg vil meget gerne se det, før jeg tager endelig stilling til det.

Badehotellet er planlagt til at ligge uden for, men tæt op ad Ruslandsfredningen - lyngområdet hvor Tegners museum ligger. Lyngområdet er også et Natura 2000-område, hvilket havet ud for Dronningmølle også er defineret som.

Piller etage af Keld Althoff, der ejer området, hvor campingpladsen i Dronningmølle ligger, er bygherren bag projektet om et badehotel. Han fortæller, at han ringede til kommunen på baggrund af den debat, der var opstået, og foreslog her en reduktion i højden.

- Jeg er pragmatisk, så jeg sagde, »lad os da pille en etage af, hvis det her er så forgiftet, at folk går i selvsving over det«. Og hvis man gerne vil forholde sig til en arkitektur, kan man forholde sig til de ferielejligheder, der ligger ved siden af, siger han.

Ifølge ham vil badehotellet dermed have nøjagtig samme højde som de to bygninger ved siden af området, hvor hotellet er planlagt til at ligge. Lejlighederne går under navnet »Strandhusene« og de er i tre etagers højde ifølge ejerforeningens egen hjemmeside - hvilket Keld Althoff til gengæld definerer som 2,5 etager, da der øverst er kvistetage.

- Men så er vi ude i, at vi allerede nu definerer, hvordan det ser ud, fordi nogen ryster på hånden. Det har ikke været min vision fra starten af, siger han også.

En »mærkelig« diskussion Keld Althoff kalder den offentlige diskussion, der har været om badehotelsplanerne, for »mærkelig«, da de hidtidige planer ikke har været konkrete - det bliver de først, når lokalplanen ligger på plads, siger han.

- Det er helt grotesk bagvendt. En lokalplan er en rammelovgivning, som sætter rammer for, hvad man må. Vi har aldrig tegnet det her badehotel færdigt. Vi har egentlig bare sagt, at vi skal have nogle rammer på plads, således at når vi kommer i gang med at tegne det, så skal arkitekten have sin arkitektoniske frihed til at komme med indspark til det, siger han.

- Det vil være forkert at lave en lokalplan, som allerede forinden har sagt, hvordan det skal se ud. Men det er det, der er sket.

Han mener også, at lokalbefolkningen er interesseret i, at der kommer turister til området.

- Jeg mener, det er et godt aktiv for kommunen og andre erhvervsdrivende i området, men det er ikke dem, som er for, der råber op, siger Keld Althoff.

