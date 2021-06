Efter protester: Politikere siger nej til telemast på 48 meter

Politikerne i udvikling, by og land har afvist en 48 meter høj mast. Her ses en visualisering af masten, som en gruppe borgere i området har lavet.

Gribskov - 16. juni 2021 kl. 10:58 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En 48 meter høj telemast på Esrum Mark ved Villingerød, der har vakt store protester i området, er blevet afvist af et samlet udvalg for udvikling, by og land på mødet tirsdag. Det oplyser udvalgsformand Pernille Søndergaard (nytgribskov.)

TDC Net ville opføre masten her for at sikre bedre mobildækning til fem udpegede adresser - ud fra en vurdering foretaget af Energistyrelsen.

- Der er en licensforpligtelse, og den forpligtelse har TDC budt ind på og vundet for nogle husstande - i Esrum handler det om fem husstande, plus nogle husstande i Helsingør - og derfor skulle den her 48 meter høje mast stilles op. Vi har flere gange appelleret til - også ved et borgermøde med Energistyrelsen - om man ikke kunne finde en anden løsning. Nu vil vi opfordre til, at TDC kigger på andre placeringer, siger hun.

TDC Net har på et borgermøde forklaret, at »Forpligtelsen gælder kun de fem udpegede adresser. Heldigvis vil mange andre beboere i området også få glæde af forbedret tale og datahastigheder,« som det fremgår i et bilag til dagsordenen.

Også en forbedret dækning til brug af trådløs dankortautomat og MobilePay på Esrum Kloster vil følge med, fremgår det af ansøgningen fra TDC. Men den primære begrundelse er altså licensforpligtelsen over for fem husstande, lyder det fra Pernille Søndergaard.

- Det fremgår ikke klart, at Esrum Kloster får glæde af den her mast. Licensforpligtelsen handler om at forbedre dækningen for fem adresser i Esurm og ikke Esrum Klosters dækning. Så skal vi have en mast, skal vi være sikre på, det ikke kun dækker licensforpligtelsen, men også løser konkrete problemer i Esrum. Jeg kan konstatere, at der blev stillet spørgsmål til dette på borgermødet, og her var svaret klart tilbage, at det ville handle om licensforpligtelsen, siger Pernille Søndergaard.

Hun understreger, at det ikke er et nej til forbedret digital infrastruktur i området.

- Det vil vi arbejde på hele tiden, og vi kommer også til at diskutere andre antennemaster, for det skal være med til at sikre, at vi alle har den digitale infrastruktur, vi skal bruge, til at arbejde hjemmefra osv., siger hun.

Åbent land Masten har som nævnt vakt kritik fra flere beboere i området, som blandt andet har protesteret mod mastens højde og placeringen i det åbne land.

- Det vil være ødelæggelse af den særligt beskyttede natur, vi har her i Esrum. Det er et helt særligt og unikt kulturhistorisk landskab med Esrum Kloster - lige midt i en enestående fredet natur. Og det er jo også midt i epicentret for nationalparken Kongernes Nordsjælland, har Helle Schultz, en af modstanderne, tidligere sagt.

Og denne placering i åbent land har også vejet tungt i politikernes afvisning.

- Det er aldrig en let beslutning at placere en mast og slet ikke i det åbne land, når vi har en kommuneplan, som siger, at vi sigter efter at stille master ved tekniske anlæg og bygninger. Denne mast ville stå i det åbne land, og der skulle være vægtige grunde til at stille den der. Derfor siger vi nej til plangrundlaget, men gerne ja til øget digital infrastruktur, siger Pernille Søndergaard.

Der har også været borgere på banen med et argument om, at de fem husstande, der skal sikres dækning, allerede er tilstrækkeligt forsynet.

- Men ingen af de 5 adresser har dækningsproblemer, og de dækningsoplysninger som Energistyrelsen har lagt til grund for at udvælge dem er forældede, lød det i et debatindlæg fra flere Esrumborgere her i avisen tirsdag.

På borgermødet svarede TDC, at der skal bygges en mast tæt på de udpegede adresser, for at kunne leve op til forpligtelsen frem til dækningsforpligtelsen frem til 2032.

Pernille Søndergaard mener, der bør ses på, om fibernet kan erstatte noget af dækningen.

- Kan man ved hjælp af fibernet skabe en digital infrastruktur, som er bedre for flere borgere i Esrum? Det kunne man kigge på, siger hun.