Efter plejeleverandør har trukket sig: - Vi må ind og analysere

30. juni 2021

- Jeg tænker, at hele udvalget vil være optaget af at kigge på, hvordan vi kan tiltrække yderligere interesserede leverandører til vores kommune. Vi har fokus på, at borgerne skal have det frie valg.

Sådan lyder det fra Birgit Roswall (V), formand for Ældre-, social- og sundhedsudvalget, efter BM Pleje - Gribskovs næststørste leverandør af hjemmepleje - har opsagt deres kontrakt med kommunen.

- Selvom opsigelsen ikke har noget at gøre med vores godkendelsesmateriale, er det en anledning til at kigge på, hvad vi kan gøre for at gøre os mere attraktive for private leverandører. Vi skal undersøge, hvad vi har af muligheder, og om der skal gøres noget, siger udvalgsformanden.

- Det er en anledning til at kigge på vores godkendelsesmodel - er der noget, der skal justeres, så det kan være interessant for nye leverandører at blive godkendt, lyder det fra Birgit Roswall, der også understreger, at borgerne ikke skal blive nervøse.

- BM Pleje er der et år endnu, og der er rigeligt tid til at få styr på, hvordan det kommer til at fungere fremover.

Udover BM Pleje - hvis opsigelsesperiode udløber om et år - kan man som borger i dag vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en enkelt privat leverandør, Det skønne liv.

Og så er der et tredje plejefirma med navnet Dansk Omsorgspleje, som kommunen i øjeblikket er i dialog med, og som man håber bliver godkendt som privat leverandør, har kommunens velfærdsdirektør, Per Ullerichs, oplyst.

Kommunen er forpligtet til at sikre minimum to hjemmeplejeleverandører ifølge lovgivningen på området.

Birgit Roswall, er det problematisk, når private leverandører trækker sig?

- Det er et frit land, vi lever i. Hvis ikke, der er nogen, der har lyst til at være leverandør, så må vi acceptere det. Men det er klart, at vi er forpligtet til at levere frit valg til borgerne, og det skal vi sikre på den ene eller anden måde. Indtil nu har vi leveret det, og der er et helt år til at kigge på, hvordan vi gør det her.

Ifølge kommunens velfærdsdirektør får kommunen ikke særligt mange henvendelser fra private leverandører. Til det siger Birgit Roswall:

- Vi er en meget, meget stor kommune arealmæssigt, og det kan for nogen være en udfordring, tror jeg. Hvis man er en mindre leverandør, kan det være en udfordring at have kunder i yderdistrikter, men det er alt sådan noget, vi skal kigge. Vi må ind og analysere, siger hun.

