Efter ny dokumentar om Godhavn: Politi genoptager nu efterforskning

Gribskov - 04. marts 2021

To drenge, der i 2016 boede på Godhavn, har med deres mobiltelefoner optaget episoder, hvor de bliver udsat for magtanvendelse fra personalet på stedet. Det er baggrunden for en ny dokumentar med titlen »Nødråb fra børnehjemmet«, som TV2 har lavet. Her hævder drengene, at de gennem flere år blev udsat for vold og unødvendig magtanvendelse fra personale på stedet. De fortæller også, at ingen troede på dem, når de fortalte om det.

Fysisk magtanvendelse imod børn må bruges, hvis de er til fare for sig selv eller andre eller er i gang med at ødelægge inventar. Men ifølge drengene brugte personalet ofte magtanvendelse imod dem, selvom de ikke var til fare for nogen.

Ifølge TV2 har drengene blandt andet optaget en hændelse, hvor en af drengene nægtede at gå ind, da han blev bedt om det, hvorefter to ansatte tog fat i ham og slæbte ham ind og op ad trappen.

- Jeg kan ikke gøre noget. Jeg prøver at sige, at jeg vil gerne være herude. Jeg vil gerne hoppe på trampolin med de andre. Jeg kan ikke gøre noget imod to store, voksne mænd. Hvis jeg kunne, ville der komme flere, forklarer Silas Nielsen til TV2.

TV2 har forholdt forstander Søren Skjødt til om han kan genkende det billede, der tegnes af stedet.

- Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan godt genkende et billede af, at vi havde en periode med nogle børn, som vi blev vældig udfordrede på, og som vi forsøgte at håndtere. Jeg bliver selvfølgelig altid påvirket af, hvis børnenes oplevelser er negative af det samlede forløb, men jeg mener stadigvæk at kunne stå på mål for den samlede indsats, som de to har fået på Godhavn, siger han til TV2.

Der tegnes i dokumentaren også et billede af, at ikke alle magtanvendelser er blevet indberettet til Socialtilsynet.

En af drengene har henvendt sig til politiet, som i første omgang havde lukket sagen. Men nu har man valgt at genoptage den, lyder det i en skriftlig kommentar fra Nordsjællands Politi:

- Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi har besluttet, at den omtalte sag genoptages. Sagen er derfor sendt til politiet med henblik på at fortsætte efterforskningen. Da der er tale om en igangværende straffesag, kan Nordsjællands Politi ikke kommentere yderligere på sagen.

Godhavn, der betegnes som et bo,-uddannelses- og erhvervscenter, har på sin hjemmeside lagt en længere kommentar til TV2-udsendelsen.

Her fremgår det, at beslutningen om at medvirke i programmet er drevet af, at emnerne ligger stedet meget på sinde - med henvisning til Godhavns historie, hvor nogle drenge blev misrøgtet på stedet. Det endte med en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen og en udbetaling af erstatning til 17 af drengene.

- Med Godhavns historie fra 50'erne og 60'erne i hu har vi gennem mange år arbejdet for større transparens, højere faglighed og bedre læring på det specialpædagogiske område. Ikke mindst inden for emnet magtanvendelser, lyder det i kommentaren.