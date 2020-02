Efter ministerkritik af arabisk seddel: - Vi kommunikerer også på fransk og engelsk

Mikkel Andersen (S), udvalgsformand for Beskæftigelse og Unge, vil ikke sige, om han er enig i ministerens kritik. Han har fokus på, at jobcentret får flest muligt i beskæftigelse.

Gribskov - 24. februar 2020 kl. 15:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke faldet i god jord hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S), at der på jobcentret i Helsinge har hængt en seddel på arabisk med råd til, hvordan man ansøger om ydelser.

I en artikel, der er mandagens forsidebasker i BT, kritiserer han sedlen, som han mener sender et forkert signal.

- Vi befinder os i Danmark, og det bør være muligt at stille det krav, at der skal kommunikeres på dansk om de her ting, siger ministeren til BT.

Han er samtidig utilfreds med, at der ikke tydeligere stilles krav til udlændingene i stedet for som det første at oplyse om, hvilke ydelser det er, man kan få.

I Gribskov Kommune er ministerens partifælle Mikkel Andersen formand for udvalget for Beskæftigelse og Unge.

Han vil ikke direkte svare på, om han er enig i ministerens kritik af den arabiske seddel.

- For os handler det om, at vi bliver ved med at gøre det på den måde, at vi har flest mulig borgere, der kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, siger han.

Om det betyder, at man fortsat vil kunne finde sedler oversat til arabisk på jobcentret, det skal afgøres administrativt, forklarer han.

- Den del ligger hos de administrative. Jeg mener, de har et helt klart fokus på, at vi ønsker at få folk ud på arbejdsmarkedet. Det kan godt være, der ligger en seddel på fransk eller engelsk, det er også okay, siger han.

Mikkel Andersen gentager flere gange, at det handler om at få flest i beskæftigelse, og han fremhæver den seneste benchmarkinganalyse fra beskæftigelsesministeriet selv, en sammenligning af kommuners antal borgere på offentlig forsørgelse i forhold til det forventede, hvor Jobcenter Gribskov er dem, der har forbedret sig mest og er hoppest højest fremad.

Kommunen ligger dog fortsat blandt de 15 dårligste i landet.

Som reaktion på ministerkritikken er udvalgsformanden klar til at rette ind efter Peter Hummelgaard Thomsens ønsker.

- En minister kan altid bede os om at gøre noget på en bestemt måde. Der retter vi ind efter det, som ministeren siger.

Han mener dog ikke, at man helt kan undgå at kommunikere på andre sprog end dansk. Han forholder sig ikke til arabisk specifik, men giver eksempler på andre sprog, der fortsat vil blive brugt på jobcentret.

- Vi har vejledningspligt i kommunen, så vi skal jo oplyse folk, hvis de for eksempel taler engelsk eller fransk. Vi kommunikerer også på fransk og engelsk lige så vel som nogle af de store virksomheder laver opslag på engelsk, forklarer Mikkel Andersen.