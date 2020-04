Det er nu droppet at ændre lokalplanen for dette sommerhusområde i Smidstrup.

Efter massiv kritik: Politikere siger nej til udskældt lokalplan

Det bliver alligevel ikke muligt at bygge tættere på skel i et sommerhusområde med 864 grundejere i Smidstrup. Det har politikerne i udvalget Udvikling, By og Land besluttet tirsdag. Her fik de præsenteret 40 kritiske høringssvar fra beboere i området. Også i Frederiksborg Amts Avis har flere beboere udtrykt sig kritisk over for forslaget om at gøre det muligt at bygge beboelse en meter fra naboskel, mod fem meter i dag, samt en halv meter fra skel for sekundære bygninger. De var blandt andet nervøse for, at området ville få et mere kompakt udtryk med tættere byggeri, og at risikoen for brandspredning ville øges, hvis området blev fortættet. Der var også en bekymring, at der ville ske en forringelse for den enkelte grundejer, hvis naboen opførte byggeri tættere på skel.

