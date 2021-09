Mange års kamp for at få nedsat fartbegrænsningen i Hovedgaden i Tisvilde er nu kommet et skridt videre med en nedsættelse af hastigheden på en strækning ved skolen. Foto: Lars Skov

Efter mange års kamp: Farten sættes ned ved skole

Gribskov - 28. september 2021 kl. 19:24 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- I flere år har kampen stået på at få fartsænkning i vores by, og nu lykkes det.

Sådan lyder det fra Mette Tolstrup, Tisvildeborger og socialdemokrat, der for nylig fik brev fra justitsminister Nick Hækkerup (S) med svar på en henvendelse om, hvorvidt det var muligt at gøre noget ved bilisternes tendens til at trykke lidt for hårdt på speederen gennem Hovedgaden i Tisvilde.

Og i svaret fra justitsministeren fremgår det, at Nordsjællands Politi allerede i sommer har besluttet at sætte farten ned til 40 kilometer i timen på Hovedgaden i nærheden af Sankt Helene Skole.

- Jeg kan bl.a. oplyse, at Nordsjællands Politi den 20. juli 2021 har truffet afgørelse om, at der indføres lokal hastighedsbegrænsning på 40 km i timen på Hovedgaden i Tisvildeleje ved Sankt Helene Skole i en afstand af ca. 250 meter på hver side af skolen, lyder det i brevet fra ministeren, der er stilet til Mette Tolstrup og Morten Dahlberg, henholdsvis kandidat og spidskandidat til byrådet for Socialdemokratiet.

Hvornår skiltene kommer op, vides endnu ikke, lyder det fra Mette Tolstrup.

Glædeligt overrasket

Det kan Pernille Søndergaard, formand for udvikling, by og land, heller ikke sige noget om på stående fod, da hun først nu er blevet opmærksom på, at fartbegrænsningen skal sænkes ved Sankt Helene Skole. Men hun er glædeligt overrasket over, at politiet har truffet den beslutning.

- Det er glædeligt, at politiet på eget initiativ sænker hastigheden, for det har længe været et ønske omkring skolen specifikt. Det er altid politiet, der er myndighed på opgaven, siger Pernille Søndergaard.

Hun peger på, at det ofte er kommunerne, der som vejmyndighed anmoder politiet om at få fartbegrænsninger indført.

- Men nu kan jeg konstatere, at det er sket af egen drift, og det kan vi kun glæde os over. Jeg har nu bedt om en orientering på næste fagudvalgsmøde, siger Pernille Søndergaard.

Også i en trafikgruppe under Tisvilde Lokalråd har man arbejdet for at gøre trafikken på Hovedgaden mere sikker. Her har man samlet underskrifter for at få indført trafikdæmpende tiltag i form af chikaner med blomsterkasser.

- Over 300 borgere stemte for initiativet, men vi kunne mærke, at der ikke var politisk medvind til forslaget, så vi har søgt om at få nedsat farten til 40 kilometer i timen, som politiet nu har besluttet. Men fagkundskaben siger, at det, der virker, er fysiske chikaner og ikke skilte, så kampen er ikke slut endnu, siger Jens Rane Holck fra trafikgruppen - som i øvrigt også stiller op som spidskandidat for SF til ved kommunalvalget.