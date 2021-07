Hvert rækkehus i klynge fem får en mindre privat have, og derudover bliver der store fællesarealer. Illustration: Tetris

Efter langsom start: Ny bydel tæt på at være udsolgt

Gribskov - 26. juli 2021 kl. 04:05 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det store boligområde Troldebakkerne i Helsinges nordlige udkant er nu tæt på at være udsolgt.

Senest har kommunen solgt "Klynge 5" - et næsten 15.000 kvadratmeter stort nyreformet område - til udviklingsselskabet Tetris A/S. Selskabet vil opføre omkring 46 bæredygtige rækkehuse i ét plan på arealet.

Efter en langsom start er der altså for alvor kommet gang i grundsalget i Troldebakkerne, og det vækker glæde hos politikeren Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som er formand for fagudvalget 'Udvikling, land og by':

- Det er jo fantastisk, at Troldebakkerne er ved at være udsolgt. Det var jo det her, vi rigtig gerne ville, så jeg er rigtig glad. Det var den strategi, vi startede ud med i den her byrådsperiode, og vi har haft succes med det. Jeg er også glad for, at både investorer og nye borgere har fået øjnene op for, at Gribskov er en fantastisk kommune, siger Pernille Søndergaard.

Boligudviklingen er både vigtig for kommunen og for Helsinge, understreger hun:

- Det bliver et blandet boligområde, hvor vi kommer til at byde velkommen til nye borgere fra andre kommuner samt familier og ældre medborgere fra Gribskov, som kan få mulighed for at sælge deres parcelhus til nye børnefamilier. Det er utroligt vigtigt for Gribskov og for Helsinge som handelsby, siger Pernille Søndergaard.

Flere typer boliger Området er opdelt i 11 områder, kaldet klynger. Alle klyngerne har forskellige typer boliger. I nogle af klyngerne er der friplejehjem og tryghedsboliger. I en anden klynge kommer der et seniorbofællesskab med 55 boliger, hvor beboerne får en stor glasoverdækket fælleshave med sydfranske temperaturer. Andre klynger igen får etageboliger i op til tre etager, rækkehuse eller parcelhuse.

Ud af 11 klynger er de 8 nu solgt. Klynge 9 og 10 er i salg i øjeblikket, og klynge 11 er dermed den eneste "ledige" klynge. Den sættes først til salg senere.

I Tetris fortæller kommunikationschef Martin Wagner, at selskabet har forberedt sig grundigt på byggeriet:

- Når vi kigger ind i demografien, kan vi se, at mange familier her efter coronaen gerne vil have adgang til natur. Vi ser en begyndende de-urbanisering. Og så kan vi se, at der kommer flere plus 50-årige. Babyboomer-generationen, som flyttede til Helsinge, er nu blevet ældre, og så har vi fået sølvbryllupskvarterer, som en del gerne vil flytte fra, siger Martin Wagner.

Kortet her viser, hvor mange klynger der er solgt i Troldebakkerne.

Har spurgt børnene Rækkehusene i Troldebakkerne har fået navnet Kernehusene:

- Vi kalder dem Kernehusene for at understrege, at det bliver overkommelige boliger. Og så har vi været ude for at spørge dem, som det handler om - for at blive kloge på, hvad der skal til for at skabe kernen i det gode liv, siger Martin Wagner.

Selskabet bruger blandt andet antropologer og sociologer for at finde ud af, hvad der er behov for:

- På den måde har vi taget et anderledes take på det: Hvis vi skal bygge familieboliger, hvorfor spørger vi så ikke børnene? Så vi har interviewet en række børn i alderen 6-16 år om, hvad et godt hjem er. Hvad er 'hjemlighed'? Og børnene var ret skarpe på noget, som overraskede os: Børneværelser må ikke være for store. Der skal være en seng, et skrivebord, noget opbevaring og lidt gulvplads. Det kom bag på os, at for store værelser gør børn utrygge, siger Martin Wagner.

Børneværelser er derfor ikke bygget for store, forklarer han:

- Børn og forældre vil det samme: Nærhed. Forældre vil godt kunne holde øje, og børnene vil gerne kunne fornemme forældrene. Så derfor arbejder vi meget med åbne, transparente rum, og så laver vi kompakte børneværelser. Men vi prøver også at indtænke, at børnene, når de bliver teenagere, begynder at tænke mere i plads og domæner, og de skal have plads til venner. Så vi prøver at tænke forskellige funktioner ind i huset, siger Martin Wagner.

Boligerne henvender sig også til de plus 50-årige:

- Vi kalder dem 'empty nesters' - altså at reden er tom. Nu er man to - eller i nogle tilfælde måske kun én - og hvad skal man så med et stort hus med tomme værelser? Så en del vil gerne flytte til noget mindre - måske også for at få et mindre forbrug. Og nogen vil for eksempel gerne have separate soveværelser eller måske et gæsteværelse/kontor, siger Martin Wagner.

Et areal på næsten 15.000 kvadratmeter i Troldebakkerne tæt på Helsingørvej er netop blevet solgt. På arealet vil udviklingsselskabet Tetris opføre 46 rækkehuse i træ. Foto: Claus Johansen

Bliver bygget i træ Boligerne bliver bygget i træ, og generelt bliver der arbejdet med miljøvenlige materialer:

- Vi slipper jo ikke uden om at bruge betonfundamenter. Men i stedet for at bruge jern i fundamentet erstatter vi jernet med plasticfibre. Så slipper vi også for transporten af tungt jern. Det giver en pæn C02-besparelse, siger Martin Wagner.

Klynge 5 kommer til at bestå af 46 svanemærkede 1-etagers rækkehuse på 75-90 kvadratmeter. Og så kommer der et fælleshus - kaldet FællesKernen - midt i klyngen, hvor beboerne kan mødes til fællesarrangementer eller låne huset, når man skal holde fødselsdage eller lignende. Rækkehusene får mindre private haver, og derudover bliver der store, grønne fællesarealer.

Byggeriet ventes at gå i gang til efteråret.

