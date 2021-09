Efter kritik af hjemmeplejen: - Vi har en udfordring med kommunikationen

Se billedserie - Jeg er gal på systemet. Hvorfor får de det ikke til at hænge sammen, lød det fra Ann-Mari Stegler i sidste uge i Ugeposten. Foto: Kenn Thomsen

08. september 2021

Der skal være bedre og tydeligere kommunikation, når en døende borger står til at skulle modtage hjælp i eget hjem i den sidste tid. Det siger udvalgsformand for ældre, social og sundhed, Birgit Roswall (V), som reaktion på, at deri flere omgange har været borgere, som er stået frem med historier om utilstrækkelig pleje af deres pårørende i deres sidste tid.

Senest i sidste uge, hvor Ann-Mari Stegler i Ugeposten fortalte om sin mors sidste tid. Hun mener, at hendes mor fik utilstrækkelig pleje af den kommunale plejeenhed, Helhedsplejen, i den uges tid, 98-årige Vibeke Stegler var terminal borger i hjemmet i Gilleleje. Ann-Mari Stegler mener også, at hun og hendes søskende som pårørende blev svigtet, fordi de derfor måtte træde til og løse plejeopgaverne.

- Generelt er jeg jo ked af, at der er borgere, der får de triste oplevelser, de får, siger Birgit Roswall (V).

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at vi undgår det - uden at jeg kan love, der aldrig vil sidde pårørende tilbage med en dårlig oplevelse.

Ann-Mari Stegler har fortalt, at plejepersonalet var uengageret, og at der var essentiel hjælp, som personalet sagde, de ikke måtte yde. Det betød bl.a., at plejepersonalet stillede mad og drikke hen til hendes mor, men at de ikke madede hende eller førte glasset op til hendes mund ifølge datteren.

Vibeke Stegler blev derfor så afkræftet, at hun ifølge sin datter var for svag til at kunne bruge det nødkald, hvorfra hun kunne hidkalde plejepersonalet, hvis hun var dårlig eller skulle på toilettet om natten.

Derudover var også problematisk, at Vibeke Stegler bl.a. valgte en lift fra, da kommunen på én gang dukkede op med en del hjælpemidler i hendes hjem. Det betød, at hendes børn også måtte sørge for toiletbesøg, bleskiftning og bad, da personalet ikke måtte løfte hende.

Udvalgsformand Birgit Roswall nævner to initiativer på baggrund af sagen, som hun gerne vil kigge nærmere på: Det første er som nævnt en tidligere og tydeligere kommunikation til borgeren.

- Jeg hæfter mig ved, at der er meget kommunikation, som ikke er god nok. Jeg tror, vi skal lære af sagen, at vi i virkeligheden skal have fast kommunikation om, hvad det vil sige at få hjælp som døende borger i eget hjem.

Birgit Roswall forstår godt, at Vibeke Stegler ikke ønskede, at hendes stue skulle omdannes til en hospitalsstue, og at man som borger kan føle sig intimideret af hjælpemidler eller en ombygning af hjemmet. Samtidig påpeger hun, at det er en arbejdsplads for medarbejderne, og der er derfor nogle betingelser, der skal være opfyldt - også for at kunne give borgeren pleje på en hensigtsmæssig måde. To ting, der støder sammen, siger hun.

- Der har vi nogle udfordringer med at være tydelige om, hvad man kan forvente, når vi som kommune rykker ind. Der har vi virkelig en kommunikationsopgave, som er sindssyg væsentlig at få italesat: Hvad er vi som kommune nødt til at kræve for at kunne levere en ordentlig og omsorgsfuld pleje. Så borgeren er klædt på og ved, at hvis jeg bliver alvorligt syg og er døende, er der regler for, at hvis jeg vil være i mit eget hjem, og jeg er nødt til at acceptere, at der også samtidig flytter hjælpemidler ind.

Fra centerchef for Sundhed og omsorg, Mette Bierbaum, har det også tidligere lydt, at man ville lære af sagen, når det kom til kommunikationen med borgeren - særligt i forhold til hjælpemidler.

Vand i åen Birgit Roswall indvender dog også, at der er sket meget siden maj, da Vibeke Stegler modtog pleje de sidste dage af hendes liv.

- Der er løbet meget vand i åen siden. Vi har lavet mange tiltag hen over foråret og sommeren for at forbedre vores hjemme- og sygepleje i det hele taget. Mange blev sat i værk som følge af en af de første sager, I skrev om. Men det tager desværre noget tid at implementere, og så fik vi den forbistrede corona, som satte tingene endnu mere i stå.

Du har tidligere sagt - som reaktion på en tidligere sag - at man ikke er godt nok gearet i kommunen til at tage sig af terminale borgere. Mener du stadig det?

- Siden nogle af de sager, I har skrevet om, har vi arbejdet med en indsats for at blive bedre til det, og vi har ansat folk, som skal være bedre til det. Nogle af ting, vi har sat i værk, er dårligt nok blevet implementeret på det her tidspunkt (Vibeke Steglers sidste levetid, red.).

Fra 1. juni blev der ansat en palliationssygeplejerske i Helhedsplejen - altså en måned efter at Vibeke Stegler døde.

Et palliativt hold Udvalgsformand Birgit Roswall vil også gerne kigge på, om et specialiseret hold af medarbejdere, der tager sig af den palliative (lindrende) pleje, er en god idé.

Et er, at det er komplekst, når der bliver sagt nej til hjælpemidler og manglende kommunikation. Noget andet er, at Ann-Mari Stegler fortæller om konflikter og om en attitude, som hun ikke syntes, var rar i den sårbare situation. Bør I kigge på noget der i forhold til medarbejdere og ledelse?

- Det er der, vores palliative sygeplejerske, vi har ansat, kan gøre gavn. Det har noget at gøre med at uddanne vores medarbejdere til at håndtere sådan en situation. Det handler om forståelsen for, hvad det betyder, når man er i sådan en fase i livet - både for den døende og de pårørende.

Medarbejderne skulle altså gerne blive bedre klædt på til at være i de situationer, som Birgit Roswall kalder "specielle" - uanset om der er pårørende tæt på eller ej.

- Jeg vil gerne kigge på, om der kunne være et team, der tager sig af plejen af den slags borgere. Man kunne forestille sig, at man i kraft af vores palliationssygeplejerske udvikler teams, der kører ud til palliative borgere, siger hun.

Birgit Roswall vil gerne tage det op i Ældre, social og sundhedsudvalget, hvor man i forvejen har besluttet, at der skal være mere uddannelse blandt medarbejderne.

- Vi er meget optaget af, at få det til at lykkes på en god, ordentlig og omsorgsfuld måde for de mennesker, der gerne vil dø i eget hjem. Det skal kunne lykkes, og det lykkes også i rigtig mange situationer uden problemer, det skal vi huske, siger Birgit Roswall.

Hanses sidste tid Der har det seneste års tid været flere historier om, at døende borgere ikke får den rette hjælp af den kommunale plejeenhed, og hvor de pårørende fortæller, at deres kæres sidste tid var uværdig.

Det er et år siden, vi fortalte om den døende borger under pseudonymet "Hans Pedersen", der heller ikke fik tilstrækkelig hjælp som døende borger. Inden han døde efter kort tids sygdom, faldt han blandt andet og lå i flere timer på maven i sit eget tis. Da plejepersonalet hjalp ham i seng, fik han ikke et bad inden. Før de pårørende henvendte sig, fik han kun besøg en gang i døgnet, dernæst to, og han havde ikke fået et nødkald og heller ikke fået en mappe med kontaktinformation til plejen, så han og de pårørende vidste, hvem de skulle ringe til i nødsituationer.

Birgit Roswall, det er alligevel et år siden, vi skrev om "Hans". Kan man ikke nå at få udført initiativer på et år og sikre sig, at lignende ikke sker igen?

- Jeg kommer aldrig til at love, at der ikke sker fejl. Det er mennesker, vi har med at gøre - på begge sider af sagen. Men jeg vil gøre rigtig meget for, at borgerne ikke skal have dårlige oplevelser og for, at der skal være åbent for, at man henvender sig. Som jeg læser forløbet (med Vibeke Stegler, red.) har været meget kortvarigt, så man nærmest ikke har kunnet nå at klage over, at det ikke fungerede.

Men har de politiske prioriteringer været rigtige?

- Man bliver nødt til at være ærlig om, at nye tiltag ikke virker fra den ene dag til den anden. Det er mennesker, vi skal have oplært, vi skal have ansat folk, og vi skal have måske ligefrem have nogle nye tankesæt. Det er en stor organisation og et stort samspil mellem hospital, praktiserende læger og kommunens folk. Der er meget, der skal påvirkes og tænkes anderledes, før det virker. Men vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre.

Ruths sidste tid I begyndelsen af året fortalte Ib Petersen om forløbet op til sin kones død i september sidste år - en sag, der berørte mange i Gribskov, og som skabte stor debat om plejen af døende borgere i kommunen.

Ruth Petersen døde efter et længere kræftforløb og fik i en periode af hendes sidste tid hjælp af den kommunale plejeenhed. Her oplevede hun og ægtemanden Ib Petersen flere svigt. Da hun blev udskrevet fra hospitalet som terminal borger, gik der blandt andet fire uger, før de fik besøg af en visitator. Det selvom kommunens egne retningslinjer siger, at man skal have besøg inden for 24 timer.

Det betød blandt, at Ruth Petersen havde problemer med at få den hjælp, hun havde brug for. Der kunne blandt andet gå 14 dage mellem, at hun kom i bad, ligesom Ib Petersen ikke kunne få de bleer, Ruth Petersen havde brug for.

Da hans kone blev indlagt på plejecentret Helsingegården, oplevede Ib Petersen også, at når hun tog sine bleer af, blev de ikke fjernet, fordi det var rengøringens opgave, ligesom plejepersonalet efter fire dage stadig ikke vidste, at hun var terminal og ikke kunne spise og tage sine medicin selv.

I maj besluttede politikerne i økonomiudvalget i Gribskov Kommune på baggrund af sagen om Ruth Petersen bl.a., at der fremover skulle være fast kontaktsygeplejerske for borgere i livskrise, at der skulle være faste plejere i hjemmet, fratrædelsessamtaler med tidligere medarbejdere om problemer, og fremover skulle der laves en klar med borgeren og de pårørende med udgangspunkt i deres behov.

Birgit Roswall, synes du, der er behov for flere politiske tiltag?

- Det kan jeg ikke se, der er lige nu og her. Vi har sat tiltag i værk, men det har været efter denne oplevelse (Ann-Mari Steglers, red.), siger hun.