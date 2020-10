Send til din ven. X Artiklen: Efter kostskole-kritik: Morten Ulrik Jørgensen går på orlov fra byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kostskole-kritik: Morten Ulrik Jørgensen går på orlov fra byrådet

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 14:30 Af Jeppe Helkov og Claus Johansen Kontakt redaktionen

Den mangeårige leder af Havregården Kostskole, Morten Ulrik Jørgensen, tager nu orlov fra byrådet. Det sker efter en række afsløringer om kritisable forhold på kostskolen.

- Jeg dukker ikke nakken, for jeg ved, hvor stor en forskel jeg og mange dygtige medarbejdere gennem mange år har gjort på dette sted for børn og unge. Jeg vil derfor bruge den næste tid på at afslutte denne sag på ordentlig vis og har derfor bedt borgmesteren om, at jeg kan få bevilliget en kortere orlov til at løse denne opgave, skriver han i en pressemeddelelse.

Det var DR og Ekstra Bladet, der var de første til at fortælle om forholdene på Havregården i Smidstrup. Her kunne de på baggrund af interview med flere end 20 tidligere elever og en lang række tidligere medarbejdere fortælle om seksuelle overgreb blandt børn og unge, stofmisbrug, selvmordforsøg og vold på kostskolen.

Af en tilsynsrapport fra Socialtilsynet, Sn.dk har fået aktindsigt i, bliver ledelsen på skolen ligeledes beskyldt for at forsøge at dække over et seksuelt overgreb.

Tilsynet skriver, at 'et notat i Havregårdens vagtboks/dagbogssystem om episoden efterfølgende blev slettet. Den ene medarbejder kan dokumentere dette, da vedkommende har lavet et udskrift af det noterede. Imidlertid er oplysningerne efterfølgende blevet slettet fra dagbogen', skriver de.

Morten Ulrik Jørgensen er efterfølgende blevet bortvist som leder af Havregården.

- Jeg har været ansat i snart 30 år på Havregården, de seneste 12 år som leder og jeg har holdt af hver en dag, og af hvert et ungt menneske, jeg sammen med skønne kollegaer har hjulpet godt på vej videre i livet. Jeg ved, at folk, der kender mig og stedet, kan bekræfte, den ånd jeg og stedet har haft, og som har givet børn og unge nogle ekstra værktøjer videre i livet, siger Morten Ulrik Jørgensen videre i sin pressemeddelelse.

Af aktindsigter hos Arbejdstilsynet fremgår det ligeledes, at Havregården har fået syv påbud siden 2013, ligesom Socialtilsynet før et krisemøde den 9. oktober bemærkede, at 'det er de samme problematikker, der udspiller sig år efter år på Havregården'.

Morten Ulrik Jørgensen mener dog kun, det er en enkelt sag, der nu har resulteret i en bortvisning.

- Jeg er lige nu 100 pct. optaget af, at det sted jeg har brændt for gennem næsten 30 år kommer godt videre og ikke bliver ødelagt af en, måske forkert håndteret enkeltsag. Vi har gennem de senere år oplevet, at vi har modtaget børn og unge, der har haft det sværere end tidligere, og vi har drøftet det blandt medarbejdere og bestyrelse. Det kræver selvfølgelig hele tiden et stort fokus, som jeg håber og tror på Havregården kan løse, også i fremtiden, slutter han sin pressemeddelse.

SN.dk forsøger at få et uddybende interview med Morten Ulrik Jørgensen.

