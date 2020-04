Efter konkursbegæring: Nu er butikken lukket

En kunde går tirsdag eftermiddag målrettet hen mod boghandler Arnold Busck i Helsinge - men må sande, at døren er lukket. Han kigger ind gennem ruden - og går videre. På døren er der et skilt, hvor der står, at butikken er lukket - ledsaget af en kort forklaring:

- Kære kunde, Arnold Busck har desværre grundet COVID-19 ikke været i stand til at fortsætte driften af vores butikker, hvorfor selskabet har været nødsaget til at indgive egen konkursbegæring.

Konkursbegæringen blev meldt ud i offentligheden mandag eftermiddag. I den forbindelse sagde butikschef i Helsinge, Carsten Schwarz, til Frederiksborg Amts Avis, at butikken ville holde åbent, indtil han fik andet at vide. Men nu er der altså lukket.

I samme interview gav Carsten Schwarz også udtryk for, at butikken i Helsinge er en af dem, der har klaret sig godt og fremsatte et håb om, at nogen vil drive butikken videre.