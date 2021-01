Efter klager: Nu skal der være rent

En parkeringsplads i Helsinge i sommeren 2019. Billedet var det samme mange andre steder. Foto: Claus Johansen

Gribskov - 14. januar 2021 kl. 04:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Nu skal det være slut med ukrudt og højt græs på de kommunale arealer i Gribskov.

Politikerne har netop besluttet, at der skal ansættes en medarbejder, som skal føre tilsyn med, at de private gartnere udfører arbejdet ordentligt.

I de seneste år har der været mange klager over, at især gartnerarbejdet ikke blev udført godt nok.

I 2019 fik de private entreprenører adskillige løftede pegefingre og trusler om dagbøder, hvis der ikke blev strammet op.

- Jeg gider snart ikke have mere bøvl med det ukrudt, sagde politikeren Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand for udvalget udvikling, by og land, således i juli 2019.

Ansættelsen af en tilsynsførende er foreløbig en projektansættelse i to år.

Gribskov er en stor kommune med et stort antal lokationer, som der skal holdes øje med. Administrationen vurderer derfor, at pengene til ansættelsen er godt givet ud, så det sikres, at kommunen får den vare, som der betales for.

Brug for en medarbejder Den radikale Bo Jul Nielsen stillede et ændringsforslag om, at man i stedet for en tilsynsførende fik 'grønne ambassadører' i lokalrådene, som så kunne hjælpe med at overvåge områderne.

Et flertal af politikerne i udvalget udvikling, land og bybesluttede imidlertid, at nok var nok - og at der var behov for at ansætte en person, som kun havde til opgave at holde entreprenørerne i ørerne. Politikerne besluttede dog samtidig, at man også ville invitere lokalrådene til et samarbejde.

Man kan måske undre sig over, at I ikke har haft denne funktion tidligere?

- Ja, det kan man måske godt. Men vi har valgt at have funktionen Tip gribskov i stedet for og så spare de penge. Vi er jo hele tiden økonomisk udfordret - også på det her område. Og vores håb er da også, at vi efter de to år med en tilsynsførende kommer ind i en så god gænge, at vi kan spare de her penge, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard.

Hun understreger samtidig, at kommunen er taknemlig for de mange henvendelser, der kommer via app'en 'Tip Gribskov', hvor alle kan melde ind om problemer.

- Vi er meget glade for, at borgerne bruger 'Tip Gribskov' - bliv endelig ved med det.

I fjor sagde du, at du ville have set på hele udbuddet - og du sagde også, at nu gider du snart ikke have mere bøvl med det ukrudt?

- Vi har faktisk også set på hele udbuddet, og det har været i et nyt udbud med mulighed for mindre delkontrakter. Men det er ikke på plads endnu, siger Pernille Søndergaard.

Beslutningen om at ansætte den tilsynsførende skal også behandles i økonomiudvalget og byrådet.