Har du styr på din hund, bliver oplevelsen bedre for dig, hunden og alle andre.

Send til din ven. X Artiklen: Efter klager: Her skal du have hunden i snor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter klager: Her skal du have hunden i snor

Gribskov - 19. april 2021 kl. 14:11 Kontakt redaktionen

Rigtig mange holder af at lufte deres hund i naturen, og det sker i stor udstrækning på Gilbjerg Hoved, hvor en stor del af overdrevet er udpeget til hundeskov.

Efter flere klager i sommer over løse hunde, der ikke var i tæt kontakt med deres ejer, tog Naturstyrelsen på besigtigelse og kunne se, at skiltningen på området ikke var god nok. Derfor blev det besluttet at opsætte piktogrammer, som tydeligt viser, hvortil hundeskoven går. Et nyt velkomstskilt blev desuden sat op, der præciserer området på et kort. Det skriver Naturstyrelsen Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Fugle fra Sverige I kreaturhegningen er der lukket op for løs hund i vintermånederne, hvilket ikke har være lovligt indtil nu, selvom det har været praktiseret. Vintermåneder vil sige fra 1. november til 1. marts, hvor kreaturerne ikke er på arealet.

I det tidlige forår trækker mange fugle over Gilbjerg for at komme til Sverige. Det er vigtigt for nogle af dem at tanke op inden rejsen over vandet og videre nordpå. Samtidig kommer de første lærker og begynder at lede efter redepladser. Det er både sanglærken og den for Sjælland ret sjældne hedelærke. Det er derfor vigtigt at der er steder på Gilbjerg Hoved, hvor fuglene ikke hele tiden jages op af hunde, der støver rundt alle steder på arealerne.

I øvrigt er det vigtigt at have hunden i kort snor, når kreaturerne er i hegningen og holde god afstand til dyrene. Der har været meget ulykkelige sager andre steder i landet, hvor hund og hundeejer er kommet galt afsted. Det skal vi gerne undgå her, skriver styrelsen.

Naturmæssigt er Gilbjerg Hoved et særligt sted. Mange af overdrevets planter er vigtige for en del insekter, som er særligt tilknyttet dem. Det giver en rig natur med smukke arter, som bliver mere og mere sjældne i Danmark. Det giver også fødegrundlag for andre dyr bl.a. fugle. Derfor skal vi passe godt på Gilbjerg Hoved, som både er fredet og udpeget som Natura 2000 habitatområde.

Naturstyrelsen ønsker at holde Nordkyststien fri for løse hunde, så det er muligt at færdes der uden at blive opsøgt af løs hund. Parallelt med og få meter fra Nordkyststien går en sti på indersiden af bevoksningen, så det er muligt at gå samme strækning med løs hund.

Et stort område Området ved Gilbjerg Hoved er stort nok til at der både kan være løse hunde, fugleinteresserede, cyklister og et vildt dyreliv, for ikke at glemme de mennesker, der ikke bryder sig om at hunde kommer løbende hen til dem. Derfor forventer Naturstyrelsen også at retningslinjerne bliver overholdt. Der har desværre været en del hærværk på piktogrammer og pæle i området.

Naturstyrelsen har ud over Gilbjerg Hoved udpeget en række skove eller dele af skove, hvor hundene må løbe uden snor. Der er også flere hundehegn, hvor hundene frit kan løbe rundt. Hundeskovene kan ses på udinaturen.dk.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at løse hunde uden for de tilladte områder og tidsperioder politianmeldes.