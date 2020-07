Se billedserie Det kostede indehaver Jens Christian Ellekilde fra Restaurant Kongernes 10.000 kroner i skader, efter en indbrudstyv havde kastet en sten gennem en rude. Privatfoto

Efter indbrud: Restauranter og butikker hyrer vagtfirma

Restauranter og butikker i Tisvilde betaler for, at et privat vagtfirma kører natlige ture i området efter flere indbrud

Gribskov - 09. juli 2020

Nu skal der gøres op med de natlige indbrud i både restauranter, butikker og i private hjem. Det har Jens Christian Ellekilde fra restauranten Kongernes i Tisvildeleje besluttet sig for.

Han har fået en stribe andre erhvervsdrivende i området til økonomisk at være med til at hyre et vagtfirma, som gerne skal skræmme potentielle indbrudstyve væk.

- Vi håber meget på den præventive effekt, siger Jens Christian Ellekilde, der både har haft indbrud i december og i sidste måned.

- I december kastede de en sten gennem en rude. De stjal en pengekasse med 1.000 kroner, men det kostede mig 10.000 kroner i skader.

- Denne her gang har de taget en pengeskab, der stod boltet til gulvet, og de har taget to maskiner. Jeg stod en søndag uden to vigtige maskiner og uden mad og vin, siger Jens Christian Ellekilde og fortæller, at det udover at skulle erstatte de stjålne og ødelagte ting også koster en masse tid:

- De kommer ind, smadrer ting, og det tager ugevis at rette op på med politi, forsikring, tømrer og indkøb.

Også hos Strandkiosken har der været uindbudte gæster i den forgangne måned.

- Der har man brugt noget, der kunne minde om en stor forhammer til at smadre hele bagdøren til kølebilen. De havde nok forventet at finde vin og spiritus derinde, men der stod bare nogle frikadeller, fortæller Jens Christian Ellekilde og fortsætter:

- Låsen var forsikringsgodkendt, men den havde de ikke smadret, da de havde smadret bagdøren. Så forsikringen dækker ikke. De to indbrud skete med en uges mellemrum.

Lokalt vagtfirma Der er hyret et firma fra Gilleleje, der alligevel er i området.

- Hver nat kommer de til Tisvildeleje. Her vil der være natronderinger ved butikker og restauranter, hvor de ser efter ulåste døre og smadrede vinduer, siger Jens Christian Ellekilde, der fortæller, at de kommer til at være der meget i sæsonen, men at de også skal være der udenfor sæsonen.

Han fortæller, at tyvene ikke har meget tid om natten til indbruddene.

- Det er et lille vindue, som de har til at begå indbruddene. For der bliver lukket lidt før midnat, og så skal der vaskes og ryddes op. De første leverandører kommer klokken 06.00 om morgenen, siger han.

Derudover kunne Jens Christian Ellekilde også godt tænke sig hjælp fra offentligheden, selvom de fleste nok ligger og sover, når indbruddene foregår.

Jens Christian Ellekilde fortæller, at der er støtte til initiativet fra en række forretninger og restauranter i Tisvilde, og han siger, at jo flere der melder sig til, jo bedre løsning kan der laves for alle.