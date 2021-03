Kenneth Rose har taget initiativ til at komme ud i byen om aftenen for at gå i dialog med de unge mennesker. Foto: Photo by Witt.

Efter hærværk i landsby: Vil møde de unge i øjenhøjde

Gribskov - 05. marts 2021 kl. 10:26 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Kunne det være en idé, at vi forældre i Vejby gik en aftentur de næste par uger?

Sådan spurgte Kenneth Rose, Vejbyborger med erfaring som gadeteam-medarbejder, efter at Vejby i sidste uge blev udsat for omfattende hærværk på blandt andet stationsbygningen, biler, huse og affaldsspande. Det viste sig at være unge på 14 år, der stod bag, og det har fået Kenneth Rose til at opfordre forældre til at komme ud og møde de unge i øjenhøjde.

- Jeg har selv en søn på 15 år og en datter på 14, samt en på fire år, og jeg kan se, at det halter lidt med aktiviteter for de unge, hvis de ikke vil gå til fodbold. Så jeg har selv været ude at tale med de unge, så længe jeg har boet her. Det handler særligt om at forstå de unge. For hvis de bliver mødt med forståelse er det bedre end repressalier og løftede pegefingre, mener Kenneth Rose, der også peger på, at man gennem aftenturene får talt sammen forældrene imellem og dermed også får en indsigt i, hvad der sker rundt omkring.

Og initiativet er blevet godt modtaget. I en selvstændig gruppe på Facebook har 44 medlemmer vist interesse for at gå med, og der har været nogen ude at gå i Vejby hver aften siden, siger Kenneth Rose.

- Så det er jeg glad for at se, for det var det, der var håbet fra min side, siger han.

Hans erfaring siger ham, at de unge formodentlig vil tage godt imod, at der er nogle voksne, som har lyst til at snakke med dem.

- Jeg har selv gået i gadeteam i Halsnæs, og så har jeg haft en mildest talt vild ungdom selv. I takt med, at det gik mig bedre, tænkte jeg, at jeg gerne ville give lidt tilbage, forklarer han.

Som regel vil det første møde med de unge være envejs kommunikation, har han oplevet som medarbejder i gadeteam. Så det handler om at vise de unge, at man er interesseret i at forsøge at forstå deres virkelighed.

- De skal lige mærke, at man møder dem i øjenhøjde. Og så kan man komme med alternative input til handlemuligheder, og hvad de kan bruge deres tid på, siger han.

- Det handler om at se verden fra deres vinduer og omvendt. Så kan man nå til en forståelse for hinanden og sætte sig i hinandens sted, siger Kenneth Rose. Han fortæller, at der er opbakning til initiativet fra kommune og SSP.

Og så er der en mulighed for, at initiativet kan organiseres som en del af natteravnene.

- Natteravnene er jo også forældre med gule jakker. Jeg er også i dialog med Vejby Idrætsforening, for foreningslivet kan også være med til at flytte en masse unge i den rigtige retning, siger han.